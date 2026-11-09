Disponible depuis le 30 octobre, Queen’s Domain mêle combats à endurance et exploration d’une île labyrinthique. Son épée ne sert pas seulement à se défendre : elle permet aussi de franchir les vides.

Queen’s Domain sur Xbox : ce RPG rétro cache une épée qui change toute l’exploration

On pourrait passer à côté de Queen’s Domain en ne regardant que ses graphismes rétro. Ce jeu de rôle à la première personne, disponible sur Xbox Series X et Series S depuis le 30 octobre 2026, construit pourtant son aventure autour d’une idée très concrète : une épée capable de vous faire voler entre les plateformes.

Le titre bénéficie d’un nouveau coup de projecteur chez Pure Xbox ce 9 novembre. Il ne s’agit donc pas d’une sortie surprise aujourd’hui, mais d’un jeu récent qui mérite un détour pour les amateurs de donjons et d’exploration exigeante.

Une île à comprendre, pas seulement à traverser

L’aventure commence après un naufrage sur l’île de Neasied. Votre personnage cherche son père disparu dans un territoire où se réveillent des forces inquiétantes. Le studio américain Freshly Baked Games a conçu un monde interconnecté : l’exploration et les chemins à découvrir constituent une partie centrale de l’expérience.

Son dossier de presse officiel décrit une structure labyrinthique, remplie de secrets. L’épée sacrée Endu donne à cette construction une dimension supplémentaire : elle sert à franchir les espaces entre des plateformes, et ses améliorations permettent de prolonger cette capacité.

L’intérêt n’est donc pas seulement de trouver une arme plus puissante. Un équipement peut aussi changer votre manière de parcourir les lieux. C’est cette articulation entre déplacements et exploration qui distingue le projet d’un simple hommage visuel aux jeux des années 1990.

Bande-annonce : Freshly Baked Games / Future Friends Games.

Les combats demandent de gérer son endurance

Queen’s Domain associe les affrontements en temps réel à une jauge d’endurance. Attaques chargées, techniques propres à certaines armes et projectiles secondaires composent l’arsenal. Ce fonctionnement privilégie le choix du bon moment et de la bonne option plutôt qu’une succession de coups sans réflexion.

Les chiffres annoncés par l’équipe donnent une idée de la variété prévue : plus de 50 armes de mêlée, plus de 20 types d’armes de jet et plus de 100 ennemis, mini-boss et boss. Ce sont des données du studio, et non le résultat d’un inventaire réalisé par Menow.

La progression passe par l’expérience et l’équipement, mais aussi par de la nourriture qui peut augmenter les caractéristiques. Deux joueurs n’utiliseront donc pas nécessairement les mêmes ressources pour franchir un passage difficile.

Pourquoi les références à Zelda et FromSoftware reviennent

Les deux développeurs revendiquent leur goût pour Zelda et les jeux de FromSoftware. Le rapprochement le plus précis concerne toutefois King’s Field, l’ancienne série de jeux de rôle à la première personne du studio japonais. Une caméra subjective, des lieux menaçants et une progression guidée par la découverte donnent un cadre plus juste que la promesse d’un nouveau Dark Souls.

Le visuel rétro est un choix artistique. Il ne permet pas, à lui seul, de déduire les performances sur console.

Une aventure solo sur les deux Xbox Series

La version Xbox concerne les Series X et Series S, pour une aventure en solo. Une démo PC est également proposée sur Steam ; elle peut permettre de découvrir l’ambiance si vous disposez d’un ordinateur compatible. Sa présence sur PC ne garantit pas qu’une démo équivalente existe sur Xbox.

Enfin, les premiers retours sur la version console évoquaient des saccades. Pure Xbox rapporte une possible amélioration récente, mais sans bulletin officiel vérifié, il serait prématuré de promettre que tous les problèmes sont corrigés. Si la fluidité est votre critère principal, privilégiez une capture récente de votre modèle de console. L’attrait de Queen’s Domain repose d’abord sur son île, ses secrets et sa manière de renouveler l’exploration.

Pour repérer les prochaines sorties après ce détour rétro, retrouvez aussi les jeux attendus sur Xbox cette semaine.

Crédit visuel : Freshly Baked Games / Future Friends Games.