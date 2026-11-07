PS6 : Sony prépare la suite, mais ne donne toujours pas de date de sortie

Sony prévoit d’avancer dans la préparation de sa prochaine plateforme PlayStation au cours de son prochain exercice. La déclaration figure dans ses résultats du 5 novembre. Elle renseigne sur l’après-PS5, sans dévoiler la console que les joueurs appellent déjà PS6.

Le visuel en couverture est un concept non officiel. Sony n’a présenté ni le design, ni le prix, ni la date de commercialisation de cette future machine.

Le discours financier officiel de Sony évoque la préparation de la prochaine génération. Son prochain exercice commencera en avril 2027. Cette période concerne les travaux du groupe : la lire comme une promesse de disponibilité en magasin serait aller au-delà de l’annonce.

Lors des questions-réponses, la directrice financière Lin Tao a aussi indiqué que le développement respectait son calendrier, selon le compte rendu de VGC. Ce calendrier reste interne. Il ne départage donc pas les différentes années de lancement avancées par les fuites.

Les discussions sur la mémoire ne révèlent pas le prix de la PS6

Sony indique avoir aligné ses besoins en mémoire pour les ventes de matériel du prochain exercice après des discussions avec ses fournisseurs. Le document n’attribue pas toutes ces quantités à la future plateforme. Il ne permet ni d’en déduire sa quantité de RAM, ni de calculer son prix public.

Les investissements de développement et la sécurisation des composants décrivent une préparation industrielle. Pour un acheteur, il manque encore les jeux, les performances, la compatibilité avec sa bibliothèque et le tarif.

Sony continue aussi de miser sur les joueurs actuels

Le groupe relève 127 millions de comptes actifs mensuels sur PlayStation en septembre et une hausse de 4 % du temps de jeu sur le trimestre. Ces indicateurs concernent l’activité du réseau ; ils ne correspondent pas à autant de PS5 vendues.

Pour ceux qui hésitent à acheter une console, notre guide PS5 Pro maintenant ou attendre la PS6 pose les questions de budget et d’usage. Cette nouvelle communication apporte un élément sur l’avancement des travaux, pas une échéance qui rendrait immédiatement la génération actuelle dépassée.