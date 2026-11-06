PS5 Pro maintenant ou attendre la PS6 ? Trois questions pour trancher avant les promos

Avant d’acheter une PS5 Pro, vérifiez les modes de vos jeux, votre écran et le prix du modèle une fois équipé comme votre console actuelle.

Si vous avez une PS5, la question avant une promo n’est pas seulement de savoir si la Pro est plus puissante. Il faut déterminer ce qu’elle changerait dans vos jeux cette semaine, avec l’écran déjà branché dans votre salon. Pour la prochaine génération, Sony dit travailler sur une nouvelle plateforme. Ce document ne fixe ni sa date de sortie ni son prix.

Vos jeux préférés ont-ils un meilleur mode sur la Pro ?

Faites la liste des trois jeux auxquels vous revenez. Cherchez leur badge Optimisé pour la PS5 Pro et lisez le détail des modes proposés. L’amélioration peut porter sur la finesse de l’image, la fréquence ou les effets de lumière. Par exemple, Assassin’s Creed Shadows a reçu une version améliorée du PSSR, une technique qui reconstruit une image plus détaillée. Le bénéfice exact dépend du jeu et du mode que vous utilisez.

Votre écran affichera-t-il ce que vous cherchez ?

Un mode à fréquence élevée exige un écran compatible. Sur une télé limitée à 60 Hz, vous ne verrez pas l’intégralité d’un mode à 120 images par seconde. Vous pouvez en revanche profiter de certains gains de rendu en restant à 60 Hz. Avant de comparer les consoles, repérez le modèle de votre écran et vérifiez les modes réellement pris en charge sur son entrée HDMI.

Quel est le prix avec tout ce que vous utilisez ?

La PS5 Pro possède un SSD de 2 To. Pour garder vos jeux en boîte, ajoutez le coût du lecteur compatible vendu séparément. Si vous comptez revendre votre PS5, comparez le coût final, lecteur éventuel compris, à ce que vous gagnez dans les jeux de votre liste. Le prix conseillé européen annoncé par Sony en avril est de 899,99 € pour la Pro. Une promo doit se juger sur le prix réellement demandé et sur ce qu’elle inclut.

Si vous passez surtout du temps sur des jeux peu différents sur les deux modèles et que votre PS5 vous convient, vous pouvez attendre d’avoir des informations plus précises sur la suite. Si plusieurs titres que vous lancez déjà ont exactement le mode que vous cherchez et que votre écran peut l’afficher, vous avez une raison concrète de considérer la Pro.