Le logo PlayStation Exclusive apparaît sur des fiches officielles. Une indication sur les jeux concernés, pas une garantie pour toutes les futures sorties Sony.

PS5 : Sony remet ses exclusivités en avant avec un nouveau badge

Sony remet un argument familier sous les yeux des joueurs : « PlayStation Exclusive ». Ce badge apparaît sur des fiches officielles, notamment celle d’Until Dawn 2. Pour quelqu’un qui hésite entre une PS5 et un PC, le message est immédiatement compréhensible. Sa portée demande toutefois de regarder le jeu concerné, pas seulement le logo.

Le marquage a été signalé le 7 novembre sur les pages d’Until Dawn 2 et de Ghost of Yotei, comme le rapporte Push Square. Nous avons vérifié sa présence sur la fiche britannique d’Until Dawn 2. Pour les caractéristiques de la prochaine console, le débat sur le prix de la PS6 relève encore d’une autre question.

Un signe distinct de « PS5 Pro Enhanced »

La page affiche le logo d’exclusivité au-dessus du titre, tandis que la compatibilité PS5 et la mention PS5 Pro Enhanced figurent séparément. Les informations ne répondent pas à la même question : l’exclusivité indique où le jeu est proposé ; le label Pro concerne ses améliorations sur une autre version de la PS5.

La FAQ officielle d’Until Dawn 2 précise d’ailleurs que cette suite n’est pas disponible sur PS4 et qu’elle est réservée aux consoles PS5. L’appellation PlayStation ne signifie donc pas « toutes les générations PlayStation ».

Le badge ne fixe pas à lui seul l’avenir des versions PC

Pour les joueurs PC, une exclusivité et une exclusivité temporaire n’ont évidemment pas le même effet. Mais ce nouveau marquage, pris isolément, ne donne ni calendrier de portage ni engagement valable pour l’ensemble du catalogue Sony.

Il faut distinguer la communication d’un jeu de la politique de toutes les prochaines sorties. Appliquer automatiquement le badge à un autre titre, ou lui faire dire qu’aucun jeu PlayStation ne reviendra sur PC, dépasserait ce qui est montré sur ces pages.

Son intérêt est plus concret : Sony rend la plateforme plus visible au moment de présenter certains jeux. Le joueur n’a plus à déduire leur statut du seul nom de leur éditeur.

Trois informations à lire séparément

La plateforme : PS5 ne signifie pas PS4, et un nom de franchise ne garantit pas les mêmes machines d’un épisode à l’autre.

PS5 ne signifie pas PS4, et un nom de franchise ne garantit pas les mêmes machines d’un épisode à l’autre. Le statut d’exclusivité : il se vérifie pour le titre précis, sans étendre la promesse aux autres jeux du studio.

il se vérifie pour le titre précis, sans étendre la promesse aux autres jeux du studio. L’édition et les améliorations : Standard, Deluxe et PS5 Pro Enhanced décrivent encore autre chose, notamment le contenu ou le rendu proposé.

Cette séparation est utile avant de choisir sa version : un badge d’exclusivité ne promet ni une édition plus complète, ni un abonnement inclus, ni les mêmes améliorations sur chaque console.