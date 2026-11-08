Shawn Layden défend une PlayStation plus accessible plutôt qu’une nouvelle course à la puissance. Ses exemples à 300 et 1 200 dollars ne sont pas des tarifs Sony.

PS6 : un ancien patron de PlayStation préfère une console moins chère à davantage de puissance

Et si la prochaine vraie avancée de PlayStation était une console moins chère ? Shawn Layden, ancien dirigeant de la marque, défend cette idée dans une interview au podcast The Trophy Room. À ses yeux, empiler la puissance ne suffit plus à justifier une nouvelle machine auprès du grand public.

Il oppose une PS6 hypothétique à 1 200 dollars à une PS5 qui pourrait revenir à 300 dollars. Ces montants illustrent son raisonnement : ce ne sont ni des tarifs annoncés par Sony ni une fuite sur le prix de sa prochaine console.

Le prix d’entrée plutôt que la course aux téraflops

Dans cet entretien publié le 5 novembre, dont GamesRadar+ rapporte les propos, Layden estime que les machines actuelles disposent déjà d’une puissance suffisante pour créer les jeux attendus par les joueurs. Sa priorité serait de les rendre plus petites et plus accessibles.

Son argument concerne notamment les personnes qui attendent la fin d’une génération pour s’équiper. Une baisse du coût d’entrée permettrait de toucher ces joueurs ; une console plus performante et plus chère ne répond pas au même besoin. Pour un foyer qui veut surtout accéder au catalogue, le budget disponible pour les jeux et les accessoires fait aussi partie de l’équation.

L’ancien responsable ne nie pas les progrès techniques. Il questionne ce qui, dans ces progrès, donne réellement envie de changer de matériel.

La PS5 Pro montre ce que la puissance peut apporter

Il existe pourtant des bénéfices concrets à un GPU plus rapide. Lors de la présentation de la PS5 Pro en septembre 2024, Sony mettait en avant un rendu plus rapide, un ray tracing renforcé et la reconstruction d’image PSSR. L’objectif était notamment de rapprocher la qualité visuelle et la fluidité à 60 images par seconde dans les jeux adaptés.

Mais ce résultat dépend du logiciel. Sony précisait dès cette présentation que les améliorations variaient selon les jeux et leurs mises à jour. Posséder davantage de puissance ne transforme donc pas automatiquement chaque titre du catalogue de la même façon.

Aucune raison d’en déduire un tarif français pour la PS6

La prise de position de Layden reste celle d’un ancien dirigeant, pas une feuille de route de Sony. Convertir ses 300 dollars en euros ou annoncer une PS6 à 1 200 dollars reviendrait à transformer un souhait en information commerciale.

Pour choisir aujourd’hui, la question utile reste celle de vos jeux : disposent-ils d’une amélioration que vous souhaitez réellement, sur l’écran que vous utilisez ? C’est ce bénéfice visible qu’il faut mettre face au coût du changement, plutôt qu’un chiffre de puissance isolé.

Voir l’entretien original de Shawn Layden dans The Trophy Room (en anglais).