PS Plus à –33 % au Japon : comment vérifier votre offre Black Friday en France

Le PS Plus Premium est affiché à –33 % pour un an au Japon, selon un relevé du PlayStation Store japonais. Sony confirme une campagne locale du 16 au 30 novembre 2026. Pour un compte français, le montant et l’éligibilité doivent être vérifiés dans le Store après connexion. L’annonce internationale prévoit des remises dans les pays participants, avec des conditions susceptibles de varier.

Combien coûtent les trois abonnements au Japon ?

Sur les offres annuelles relevées par SumahoDigest sur le Store japonais, la réduction va de 20 % pour Essential à 33 % pour Premium. Les prix ci-dessous concernent les nouvelles souscriptions ou les comptes actuellement sans abonnement sur ce marché.

Formule 12 mois sur le Store japonais Remise relevée Essential 5 440 ¥ (≈ 31 €) 20 % Extra 8 775 ¥ (≈ 50 €) 25 % Premium 9 313 ¥ (≈ 53 €) 33 %

Les conversions utilisent le taux de référence de la BCE du 13 novembre, soit 176,83 yens pour 1 €, hors frais de change éventuels. Elles donnent un ordre de grandeur du prix japonais. Le Store français fixe ses prix séparément.

Une mise à niveau Premium se calcule sur la durée restante

Dans les conditions annoncées par PlayStation au Japon, les nouveaux abonnés peuvent acheter douze mois à prix réduit. Pour un abonnement déjà actif, Sony décrit une remise sur le passage à Premium qui s’applique à la durée restante. Par exemple, s’il vous reste deux mois, le prix affiché pour une mise à niveau peut ne couvrir que ces deux mois. Regardez ensuite le tarif et la date du prochain prélèvement.

Sur PS5, connectez-vous à votre compte français et ouvrez la rubrique PlayStation Plus. Si vous êtes déjà abonné, consultez les options de changement de formule. Avant de valider, vérifiez le montant à payer aujourd’hui, la durée couverte et le prix du prochain renouvellement. L’annonce internationale de Sony distingue également les remises sur certaines nouvelles souscriptions et les offres de mise à niveau pour les abonnés actuels.

Le renouvellement des promotions sur les jeux le 16 novembre relève du calendrier du Store. Une baisse de prix sur un jeu et une réduction sur l’abonnement PS Plus peuvent apparaître en même temps, avec des conditions propres à chaque offre.