Sony annonce un Black Friday du 4 au 30 novembre sur le PlayStation Store, avec un renouvellement le 16 et des offres qui pourront finir plus tôt.

Le Black Friday du PlayStation Store commence le 4 novembre : trois dates à surveiller

Le Black Friday du PlayStation Store commencera bien avant le dernier vendredi du mois. Sony annonce une ouverture le 4 novembre, avec une campagne qui doit se poursuivre jusqu’au 30. Mais attendre la dernière journée ne sera pas forcément une bonne stratégie : certaines promotions auront déjà disparu.

Dans son annonce du 3 novembre, PlayStation distingue plusieurs étapes. C’est ce calendrier qu’il faut garder en tête avant de remplir son panier.

Le 16 novembre, la sélection doit évoluer

4 novembre : début de l’opération sur le PlayStation Store.

début de l’opération sur le PlayStation Store. 16 novembre : renouvellement annoncé des offres.

renouvellement annoncé des offres. 30 novembre : fin de la campagne, avec des exceptions : certaines offres se termineront dès le 20 novembre.

La date affichée sur la fiche d’un jeu restera donc le repère décisif. La période générale du Black Friday ne garantit pas qu’une réduction donnée durera jusqu’au bout.

Jusqu’à 75 %, sans promettre le même panier en France

Sony évoque des remises pouvant atteindre 75 %, variables selon les régions. Ce plafond ne signifie ni que tous les jeux seront à ce niveau de réduction, ni qu’une sélection internationale sera identique sur le Store français.

À ce stade, l’annonce sert surtout à préparer les achats. Pour établir un vrai bon plan en euros, il faudra vérifier le prix français au moment de l’ouverture, l’édition proposée et la date de fin propre à l’offre.

Un titre en édition standard et son édition enrichie peuvent donner l’impression d’être directement comparables alors que les contenus diffèrent. Même vigilance si le jeu est déjà accessible dans votre abonnement : acheter une licence et y accéder par un catalogue ne répondent pas au même besoin.

Avant l’ouverture, sélectionnez les jeux que vous comptez réellement lancer, puis fixez un prix acceptable pour chacun. Cela permet demain de juger la réduction sur son montant final, plutôt que sur le seul pourcentage mis en avant.

Et pour une offre intéressante dès le début, mieux vaut noter sa propre échéance. Le renouvellement du 16 novembre ajoutera une deuxième occasion de comparer ; il ne garantit pas que le prix d’un même jeu baissera encore.