Project Helix profite des attentes autour de DirectX et d’AMD. Mais un gain mesuré sur une démonstration PC ne révèle pas les performances finales de la console.

Prochaine Xbox : les gains spectaculaires qui circulent ne sont pas encore ceux de la console

En image : la Xbox Series X actuelle.

Les promesses de ray tracing autour de la prochaine Xbox impressionnent, mais elles ne constituent pas encore un test de Project Helix. Une synthèse publiée ce 9 novembre mêle une nouvelle technologie DirectX, des résultats sur cartes graphiques et des hypothèses sur la future console. Pour comprendre ce qui peut vraiment changer dans les jeux, il faut séparer ces trois éléments.

Microsoft a confirmé le projet, pas toute la fiche technique

Dans sa présentation officielle de mars, Xbox décrit une console conçue pour les jeux Xbox et PC, reposant sur une puce AMD personnalisée. Le constructeur travaille avec AMD sur les prochaines générations de DirectX et de FSR. C’est le socle annoncé du projet.

Les capacités de mémoire, variantes et prix évoqués aujourd’hui dans la synthèse de Geeky Gadgets consacrée à la vidéo de Colt Eastwood relèvent d’un autre niveau de preuve. Des configurations à 24, 36 ou 48 Go et des estimations de prix y circulent, sans constituer un tarif français ou une gamme commercialisée par Microsoft.

Un acheteur ne peut donc pas encore comparer deux modèles Helix comme il compare aujourd’hui deux consoles en boutique.

Ce que la nouvelle géométrie change réellement

Le progrès technique existe. Dans sa documentation du 28 octobre, Microsoft présente une préversion qui découpe la géométrie utilisée par le ray tracing en petits groupes réutilisables. Une autre évolution permet de concentrer les mises à jour sur les régions d’une scène qui ont changé, plutôt que de refaire inutilement tout le travail.

Imaginez une scène vaste dont seule une partie s’anime. Réutiliser ce qui reste valable peut réduire le coût de préparation des calculs. L’intérêt potentiel porte aussi sur la fidélité : ombres et reflets pourraient suivre une géométrie détaillée, plutôt qu’une représentation simplifiée.

Cela ne signifie pas que chaque image d’un jeu devient cinquante fois plus rapide.

Un calcul accéléré n’est pas un jeu accéléré dans les mêmes proportions

Une image mobilise plusieurs étapes : préparer la scène, calculer ses effets, produire les pixels, puis afficher le résultat. Une amélioration spectaculaire sur une étape ne supprime pas automatiquement le temps pris par les autres.

Un exemple purement pédagogique permet de voir la différence. Si une image demande 20 millisecondes, dont 10 pour une tâche optimisée, rendre cette seule tâche dix fois plus rapide ramène l’ensemble à 11 millisecondes. Le gain total est d’environ 1,8 fois, pas dix. Ce calcul n’est pas une mesure de la future Xbox : il explique pourquoi le périmètre d’un benchmark est décisif.

Les trois informations à attendre avant de juger Helix

Il faudra connaître la configuration finale, des mesures dans des jeux identifiés et les réglages employés. Résolution, qualité des effets et éventuelle reconstruction d’image peuvent modifier fortement le résultat. Une démonstration PC ne donne pas non plus les contraintes de consommation et de refroidissement d’une console de salon.

Pour l’instant, les nouvelles fonctions DirectX sont proposées en préversion aux développeurs. Elles ouvrent une voie technique ; elles ne promettent pas une amélioration automatique des jeux déjà installés. C’est également la distinction à garder en tête devant les questions de qualité d’image entre Xbox Series X et Series S : le matériel et le travail effectué sur chaque jeu comptent autant que le nom d’une technologie.