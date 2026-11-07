Windows 11 : PowerToys bloque certaines miniatures ? Microsoft publie un correctif

La version 0.102.3101 corrige notamment la génération des miniatures et une erreur de connexion de Mouse Without Borders. Voici ce qu’elle change et où vérifier votre version.

Un dossier rempli de fichiers dont les miniatures ne se chargent plus peut devenir pénible à parcourir. Pour les utilisateurs de PowerToys, Microsoft vient de publier un correctif ciblant justement cette génération d’aperçus dans l’Explorateur. La version 0.102.3101, publiée le 6 novembre, est une mise à jour de PowerToys : ce n’est pas un correctif général destiné à tous les PC Windows.

Des miniatures qui attendent un rendu bloqué

Dans les notes de cette version corrective, Microsoft indique mieux gérer les moteurs de rendu qui restent bloqués et isoler les demandes SVG exécutées simultanément. Le correctif préserve aussi la mise en forme SVG prise en charge et les noms de fichiers STL en UTF-8.

Le périmètre compte. Une miniature absente ne prouve pas que vous rencontrez ce défaut : l’annonce concerne les composants de PowerToys. Elle ne signifie pas que tous les problèmes d’affichage des photos ou de l’Explorateur ont la même origine.

Miniature et volet d’aperçu : vérifiez le bon réglage

PowerToys ajoute plusieurs possibilités à l’Explorateur. La miniature est la petite représentation du fichier dans le dossier. Le volet d’aperçu, lui, affiche son contenu dans une zone de lecture lorsque vous le sélectionnez. Activer l’un ne revient donc pas à vérifier l’autre.

La documentation Microsoft des extensions de l’Explorateur distingue bien ces fonctions. Les miniatures sont proposées notamment pour les SVG, PDF, STL, G-code, BGCODE et QOI. Dans les paramètres PowerToys, vérifiez que l’extension correspondant au format utilisé est activée dans la partie consacrée aux miniatures.

Microsoft précise qu’un redémarrage peut être nécessaire après leur activation. Autre limite utile : sur un emplacement géré par un stockage en ligne tel que OneDrive, les miniatures peuvent provenir du service cloud plutôt que du générateur local. La même vérification ne donnera donc pas nécessairement le même résultat dans tous vos dossiers.

Où installer le correctif

Ouvrez les paramètres de PowerToys, puis la rubrique Général. Dans la section consacrée à la version et aux mises à jour, recherchez une nouvelle version. Si elle est proposée, lancez son installation, puis vérifiez la version affichée après la relance de PowerToys.

Ce chemin est décrit dans les réglages généraux officiels. Une fois l’application actualisée, revenez au dossier et au type de fichier concernés pour vérifier le résultat.

Après le correctif du plantage de File Locksmith, cet autre correctif vise donc des fonctions différentes. La même version répare aussi un échec d’association de Mouse Without Borders, signalé comme une erreur de signature non approuvée sur des versions signées de PowerToys. Si vous utilisez cet outil et rencontrez ce message, ce correctif vous concerne également. Il ne faut pas en déduire que votre installation a été infectée : Microsoft décrit ici un défaut d’association corrigé dans l’application.