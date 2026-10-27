Windows : PowerToys corrige le plantage de l’outil qui identifie les fichiers bloqués

Quand Windows refuse de supprimer ou de déplacer un fichier déjà utilisé par un programme, File Locksmith peut aider à retrouver le responsable. Encore faut-il que l’outil termine sa recherche. Le correctif PowerToys 0.102.3001.0, publié le 27 octobre, répare justement un plantage de cet utilitaire, ainsi qu’un autre problème touchant Quick Accent.

La mise à jour est plus modeste que la version 0.102 sortie le 21 octobre. Elle cible deux dysfonctionnements identifiés, sans ajouter une nouvelle collection de fonctions. Les personnes concernées ont donc intérêt à regarder le numéro complet de la version installée, plutôt que la seule mention « 0.102 ».

La recherche du programme bloquant pouvait elle-même planter

Les notes officielles de Microsoft décrivent des plantages lorsque File Locksmith rencontre une recherche bloquée de références à un fichier ouvert, y compris après la fin de cette recherche. C’est cette analyse qui doit permettre de déterminer quels processus utilisent un fichier ou un dossier.

Le bénéfice du correctif est donc précis : rendre l’identification du programme bloquant plus fiable. Il ne change pas les droits d’accès de tous les fichiers du PC et ne rend pas supprimable n’importe quel document. Un refus lié aux permissions ou à un autre problème de Windows reste un autre diagnostic.

C’est précisément cette étape de diagnostic que la mise à jour fiabilise. File Locksmith doit d’abord réussir à identifier l’application concernée ; décider de la fermer vient ensuite. Le correctif ne justifie pas d’interrompre sans discernement des processus qui pourraient encore avoir des documents ouverts.

Quick Accent corrige un cas lié aux langues et aux flèches du clavier

Le second correctif concerne Quick Accent, l’utilitaire qui facilite la saisie de caractères accentués. Un plantage pouvait survenir lors d’une activation avec les touches fléchées après un changement de langue ou un passage depuis une liste de caractères plus courte.

Les utilisateurs qui alternent plusieurs langues sont donc particulièrement concernés par ce scénario. Microsoft ne décrit pas un dysfonctionnement général de la saisie dans Windows, mais un problème dans ce module de PowerToys, corrigé dans la nouvelle livraison.

Les installateurs sont proposés pour les PC x64 et ARM64, avec des variantes pour un utilisateur ou pour l’ensemble de la machine. La référence à retenir pour ce correctif est 0.102.3001.0 : la précédente version stable, 0.102.2933.0, ne contient pas ces deux réparations.