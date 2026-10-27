Laisser Zoom ouvert dans une fenêtre réduite ne devrait pas faire grimper indéfiniment la mémoire occupée par le navigateur. C’est pourtant l’un des problèmes corrigés par Firefox 159, publié le 27 octobre. La mise à jour vise plusieurs irritants concrets, au-delà de ses nouvelles fonctions.

Si vous gardez votre réunion, votre messagerie de travail et de nombreux onglets ouverts toute la journée, ces corrections comptent davantage qu’un simple changement de numéro. Mozilla détaille le cas de Zoom, mais aussi des défauts d’affichage vidéo et de chargement de sites.

Une fenêtre Zoom réduite pouvait continuer à consommer trop de mémoire

Dans les notes officielles de Firefox 159, Mozilla mentionne une croissance rapide de l’utilisation de mémoire lorsque des sites comme l’application Web de Zoom restaient ouverts dans une fenêtre minimisée. La correction concerne donc le navigateur et cette situation d’usage ; elle n’est pas une nouvelle version du logiciel Zoom installé séparément.

Le journal ne donne pas de quantité de mémoire économisée ni de gain chiffré sur l’autonomie. Il ne permet pas non plus d’attribuer tous les ralentissements d’un ordinateur à ce seul bug. Si le symptôme apparaît surtout après avoir laissé la réunion Web en arrière-plan, il fournit en revanche une correspondance précise à vérifier après la mise à jour.

Un raccourci permet de retrouver un onglet déjà ouvert

La mise à jour rend les mots de passe enregistrés accessibles dans la barre latérale par défaut. Elle ajoute aussi un raccourci pour chercher dans les onglets ouverts : Ctrl + Maj + A sur Windows et Linux, ou Cmd + Maj + A sur Mac.

Ce dernier changement est particulièrement utile lorsque plusieurs fenêtres et dizaines d’onglets rendent les titres illisibles. Chercher un onglet déjà ouvert peut éviter de rouvrir une seconde fois le même service et de multiplier les pages identiques.

Des corrections ciblent aussi Slack et certaines vidéos

Le journal mentionne aussi un défaut de chargement de sites comme Slack dans certaines conditions réseau et un affichage vidéo incorrect avec NVIDIA RTX Video HDR sous Windows. Ces correctifs sont ciblés : ils ne décrivent pas une accélération universelle des sites Web.

Pour isoler l’effet d’une correction, le plus utile est de revenir sur le scénario qui posait problème : même site, même fenêtre, mêmes réglages vidéo. Si tout a changé en même temps, il devient plus difficile de savoir ce qui a réellement amélioré la situation.

La surveillance de pages reste une fonction à déploiement progressif

Firefox 159 annonce enfin une surveillance des changements de pages via Smart Window, notamment pour une baisse de prix ou un retour en stock. Mozilla la classe explicitement dans un déploiement progressif. Tous les utilisateurs n’ont donc pas à voir les mêmes commandes immédiatement, même avec le bon numéro de version.

Une fois Firefox 159 installé, vous pouvez donc vérifier le comportement de Zoom même si Smart Window n’affiche pas encore sa nouvelle commande. Le correctif du navigateur et l’activation progressive de cette fonction sont deux mécanismes distincts.