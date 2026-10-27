Désactiver SysMain pour accélérer Windows 11 : pourquoi ce conseil peut vous ralentir

Le PC redémarre plus vite, mais son logiciel met plus longtemps à s’ouvrir : c’est le résultat contrasté d’un essai de désactivation de SysMain sous Windows 11. Windows Latest l’a publié le 26 octobre après comparaison sur un PC de 16 Go et une machine virtuelle de 4 Go. Le test rappelle pourquoi supprimer un service pour réduire la mémoire occupée n’est pas une optimisation universelle.

Le sujet n’est pas une nouvelle option de Windows 11. Il s’agit d’un conseil d’optimisation ancien qui revient régulièrement, alors que l’effet dépend du matériel, des usages et de ce qu’on mesure. Une mémoire utilisée comme cache ne se juge pas comme celle qu’une application monopolise sans bénéfice.

Le cache sert à préparer les prochaines ouvertures

SysMain s’inscrit dans la logique de préchargement de Windows : préparer des données susceptibles d’être redemandées afin d’éviter de devoir toutes les relire au dernier moment. Dans sa présentation historique du fonctionnement de SuperFetch, Mark Russinovich explique les priorités du cache et la récupération de cette mémoire lorsque les applications en ont besoin.

Une partie de la RAM peut ainsi contenir des données utiles tout en restant récupérable. Chercher systématiquement le plus petit chiffre de mémoire occupée revient à ignorer le temps gagné quand ces données sont réutilisées. La bonne mesure est ce que le PC met à accomplir, pas seulement ce que le compteur affiche au repos.

La documentation Microsoft sur le préchargement lié au démarrage et à la reprise décrit aussi ce mécanisme. Ces textes expliquent son principe ; ils ne promettent pas un gain identique sur chaque configuration Windows 11.

Un redémarrage plus rapide, une application plus lente

Dans son comparatif publié le 26 octobre, Windows Latest teste un PC de 16 Go et une machine virtuelle de 4 Go. Sur cette dernière, le redémarrage passe de 42,83 à 35,18 secondes après désactivation ; l’ouverture de Clipchamp passe de 3,14 à 8,48 secondes. Le PC de 16 Go présente peu de changement selon le compte rendu.

Ce sont les mesures de l’auteur sur ces deux environnements, pas un résultat obtenu par Menow ni une moyenne représentative des PC. Elles suffisent néanmoins à montrer pourquoi une recommandation universelle est fragile : le même réglage peut améliorer un indicateur et en dégrader un autre.

Une machine virtuelle ajoute aussi ses propres conditions de mémoire et de stockage. Son résultat ne doit pas être attribué directement à tous les ordinateurs physiques possédant 4 Go de RAM.

Mesurez vos applications avant de désactiver SysMain

Face à un PC lent, commencez par identifier la ressource réellement saturée au moment du problème : processeur, disque ou mémoire. Un service visible dans la liste n’est pas automatiquement la cause principale. La comparaison doit porter sur une tâche reproductible, dans les mêmes conditions, avec un seul changement à la fois.

Si SysMain est effectivement en cause, un essai temporaire et réversible permet de comparer le symptôme sans transformer immédiatement l’arrêt en réglage permanent. Mesurez aussi les ouvertures d’applications qui suivent, plutôt que de vous arrêter au premier redémarrage. Une optimisation qui économise quelques secondes au lancement de Windows mais ralentit les logiciels utilisés toute la journée peut être un mauvais échange.

Sur un PC qui fonctionne normalement, le simple affichage d’une quantité de mémoire en cache n’est donc pas un motif suffisant pour désactiver SysMain. La mémoire est aussi là pour éviter du travail au prochain lancement.