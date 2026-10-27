DreamHost : votre ancien mot de passe mail ou SFTP peut avoir été réinitialisé

Un mot de passe correct hier peut être refusé par votre messagerie DreamHost après la réinitialisation décidée par l’hébergeur. Certains accès mail et FTP/SFTP sont concernés par un incident commencé le 23 octobre. Dans son point du 26 octobre à 5 h 32, heure française, DreamHost indique avoir envoyé les instructions aux titulaires des comptes touchés pour qu’ils définissent de nouveaux identifiants.

Le titulaire du compte DreamHost joue ici un rôle central : un utilisateur de messagerie peut rester bloqué jusqu’à ce que cette personne ait effectué la réinitialisation puis transmis les nouveaux identifiants. Répéter l’ancien mot de passe dans Outlook ou sur un téléphone ne résout pas ce cas.

Le gestionnaire de fichiers reste un incident distinct

Le journal officiel de l’incident commence le 23 octobre par des problèmes de connexion au gestionnaire de fichiers. Les messages suivants étendent le suivi à la messagerie et aux accès FTP/SFTP. Le dernier état consulté signale encore le gestionnaire de fichiers comme indisponible.

DreamHost présente la réinitialisation comme une mesure de précaution. Les informations publiques consultées ne suffisent pas à affirmer qu’un vol de données a eu lieu, ni à chiffrer le nombre de comptes touchés. Le symptôme confirmé pour les utilisateurs concernés est le refus de l’ancien mot de passe après sa remise à zéro.

Le titulaire du compte doit définir les nouveaux accès

L’hébergeur donne deux emplacements dans son panneau :

Mail → Manage Email pour les utilisateurs de messagerie ;

pour les utilisateurs de messagerie ; Websites → SFTP Users & Files pour les utilisateurs FTP/SFTP.

Si vous utilisez une adresse gérée par une autre personne ou une entreprise, contactez le titulaire du compte plutôt que de multiplier les modifications dans votre application mail. DreamHost indique qu’un nouveau mot de passe peut demander jusqu’à quinze minutes pour prendre effet. Le délai annoncé concerne son activation, pas une estimation de retour de tous les services.

Une erreur « Failed to edit » a également touché certains clients de Professional Email pendant la modification du mot de passe. DreamHost la déclare corrigée et demande aux personnes concernées de retenter l’opération depuis le panneau.

Une notification ne doit jamais vous demander votre mot de passe

DreamHost rappelle qu’il ne demande pas d’envoyer un mot de passe par courrier électronique. Pour faire les changements, ouvrez directement panel.dreamhost.com dans le navigateur. Cette consigne permet d’éviter de suivre un lien imitant le panneau à partir d’un message opportuniste.

Une fois la réinitialisation effectuée, le nouvel identifiant doit être utilisé dans les clients concernés. Le gestionnaire de fichiers conserve son propre suivi sur la page de statut : vous pouvez retrouver vos courriels pendant que l’accès aux fichiers reste perturbé.