NanaZip se met à jour : Brotli 1.2.1 et le moteur de 7-Zip 26.05 au programme

Le nom NanaZip 7.0 ne suffit plus à savoir si l’utilitaire est à jour. La livraison stable publiée le 26 octobre porte le numéro 7.0.1882.0, ou version 2610.2. Elle actualise notamment Brotli et des composants issus de 7-Zip 26.05, avec une exception explicite : le gestionnaire de fichiers n’est pas synchronisé avec cette version du projet d’origine.

Cette précision évite une confusion : le logiciel peut mettre à jour ses mécanismes internes sans adopter simultanément tous les changements d’interface du projet dont il reprend le code. Pour les utilisateurs, la référence complète permet surtout de distinguer cette livraison de celle du 22 octobre.

Le numéro 7.0 ne suffit plus à suivre les livraisons

Le journal officiel des versions indique que NanaZip suit un modèle de publication continue depuis la branche 7.0. Plusieurs livraisons peuvent donc partager ce nom général. La précédente portait le numéro 7.0.1873.0 ; celle du 26 octobre est 7.0.1882.0.

Une recherche limitée à « NanaZip 7 » peut ainsi mener à un paquet plus ancien. Le dernier groupe de chiffres permet de repérer la livraison réellement installée ou téléchargée, sans confondre la version stable et son équivalent Preview.

Brotli et 7-Zip évoluent sous l’interface

Les notes mentionnent Brotli 1.2.1, une synchronisation avec 7-Zip 26.05 hors gestionnaire de fichiers, ainsi que des mises à jour de 7-Zip ZS et de RHash. Ce sont des composants qui interviennent dans la prise en charge des formats ou le calcul d’empreintes.

Le traitement d’une archive dépend de ces composants même lorsque l’utilisateur ne voit que des commandes simples, comme ouvrir ou extraire. À l’inverse, une mise à jour interne ne permet pas d’annoncer sans mesure une compression plus rapide pour tous les fichiers. Les notes de cette livraison ne donnent pas un tel résultat de performance.

Le dépôt propose des paquets stable et Preview, avec des empreintes SHA‑256 distinctes. Pour obtenir cette livraison sans changer de canal de test, choisissez le paquet stable 7.0.1882.0 correspondant à votre installation. Le mot Preview désigne une autre distribution, même lorsqu’elle porte les mêmes chiffres de version.