macOS 27.2 : la version finale diffère de la RC, voici le numéro à vérifier

Une mention « macOS 27.2 » ne prouve pas que votre Mac possède la version finale distribuée le 26 octobre. Apple lui attribue le build 26B123, différent de celui de la Release Candidate. Pour les utilisateurs qui avaient installé cette RC, le numéro de compilation permet de vérifier exactement où en est la machine.

Le cas concerne surtout les Mac qui ont participé aux tests. Une Release Candidate est une version proposée avant la diffusion publique ; elle peut être conservée telle quelle ou remplacée par une compilation différente. Ici, le catalogue des publications Apple permet de reconnaître la version publique sans se fier à sa seule apparence.

Où lire le build 26B123 sur votre Mac

Apple explique comment identifier la version de macOS installée : ouvrez le menu Apple, puis « À propos de ce Mac ». Un clic sur le numéro de version fait apparaître le numéro de build. C’est cette référence qu’il faut comparer à 26B123.

Le catalogue Apple Developer associe bien macOS 27.2 et 26B123 au 26 octobre. Un numéro différent n’autorise pas à déduire à lui seul quels fichiers ont changé, mais permet d’établir que la machine n’est pas sur la même compilation.

Le canal bêta peut modifier la mise à jour proposée

9to5Mac rapporte que certains utilisateurs ayant conservé les mises à jour bêta actives peuvent devoir les désactiver pour voir apparaître le build public. Ce comportement est signalé dans son suivi de la sortie ; il ne concerne pas nécessairement tous les Mac.

Le parcours standard documenté par Apple est Réglages Système → Général → Mise à jour logicielle. L’outil affiche les versions compatibles avec le modèle utilisé. Avant une installation, Apple recommande de sauvegarder les données, puis de laisser l’opération se terminer sans fermer le couvercle ni mettre la machine en veille.

Pour relancer une recherche si aucune mise à jour n’apparaît, l’assistance Apple propose notamment de fermer puis rouvrir le panneau. Une absence d’offre ne justifie pas de télécharger un installateur provenant d’un site inconnu.

Le numéro complet aide aussi à identifier un problème

Le passage à 26B123 est un repère fiable pour identifier la sortie publique, pas une preuve que tous les défauts rencontrés en bêta ont disparu. En cas de souci persistant, communiquer ce numéro exact est plus utile que d’indiquer seulement « macOS 27.2 » : cela permet de distinguer une ancienne RC de la version distribuée au public.

Avant de signaler un dysfonctionnement, relevez le modèle du Mac et ce numéro complet. Un retour indiquant « 27.2, build 26B123 » sera exploitable sans devoir d’abord deviner s’il concerne la RC. Les évolutions de la famille du système sont suivies dans le dossier macOS 27 de Menow.