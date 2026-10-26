Microsoft Teams prépare des alertes contre les voix et visages créés par IA

Teams prépare des alertes de deepfake fournies par des outils tiers. Calendrier révisé, permissions et limites : ce que pourront voir les participants.

Voir un visage familier ou entendre la voix d’un collègue ne suffira peut-être plus à vous rassurer dans une réunion Teams. Microsoft prépare des alertes pour signaler des voix et vidéos potentiellement fabriquées par IA. Le dispositif reposera sur des outils tiers autorisés par l’organisation, chargés d’analyser l’appel et de transmettre leurs détections à Teams.

La fonction figurait déjà sur la feuille de route le 2 octobre. L’évolution récente concerne son calendrier : selon les informations publiées le 25 octobre par Windows Latest, Microsoft l’a révisé le 22 octobre. Une première diffusion ciblée est désormais prévue entre la mi-novembre et la fin novembre. La date d’ouverture générale reste à annoncer.

Le détecteur entre dans l’appel sous la forme d’un bot

La documentation Microsoft Graph permet de comprendre la mécanique. Une application de détection doit avoir rejoint l’appel et disposer de l’autorisation nécessaire pour transmettre un signalement. Le détecteur relève du fournisseur tiers ; Teams fournit l’intégration et la présentation du résultat.

Pour l’administrateur, cette distinction change le choix à faire. Activer une capacité d’affichage dans Teams n’équivaut pas à confier automatiquement la détection à Microsoft. Il faut sélectionner un prestataire, examiner son application et lui accorder les permissions adaptées. La permission documentée porte le nom Calls.ReportSyntheticMedia.All.

Une réunion ne sera donc pas analysée par ce mécanisme simplement parce qu’elle s’ouvre dans Teams. Le bot doit être admis à l’appel. L’organisation doit aussi avoir préparé l’intégration : un salarié ne peut pas présumer que son entreprise utilise un détecteur parce qu’il a installé la dernière version du logiciel.

Clonage de voix, visage remplacé : ce que le signalement peut contenir

Les exemples techniques de Microsoft couvrent le clonage d’une voix, le remplacement d’un visage et la synchronisation artificielle des lèvres. Ils illustrent les types de manipulation qu’un fournisseur peut rapporter. Ils ne démontrent pas que tous les prestataires auront les mêmes performances sur chacun de ces scénarios.

Le rapport peut associer à une personne un indice de confiance compris entre zéro et un, un niveau de gravité et une indication sur le caractère potentiellement malveillant du contenu. Un indice de confiance n’est pas une preuve d’identité. Il décrit l’évaluation du détecteur, dont les erreurs possibles doivent aussi être prises en compte.

La documentation prévoit de propager le signalement aux participants par la mise à jour de la liste des personnes présentes. L’organisateur ne serait donc pas le seul destinataire du résultat. En revanche, l’apparence définitive des alertes et l’expérience complète dépendront de la mise en service de cette fonction encore en développement.

La protection ajoute un fournisseur à examiner

Pour détecter une manipulation audio ou vidéo, un outil traite des signaux issus de la réunion. Les organisations doivent vérifier ce que leur fournisseur analyse, où ce traitement a lieu et quelles règles encadrent la conservation des données. Ces réponses ne se déduisent pas des engagements généraux concernant d’autres fonctions de Teams.

Le calendrier rapporté ne donne pas encore une liste définitive de fournisseurs certifiés ni les licences nécessaires à chaque déploiement. En France, une entreprise doit donc attendre les conditions applicables à son environnement avant de présenter ce dispositif comme une protection active pour tous ses salariés.

Le périmètre annoncé vise les versions de bureau, Mac et Web. D’autres avertissements contre l’usurpation peuvent avoir leur propre calendrier sur mobile ; ils ne prouvent pas l’arrivée simultanée de cette détection de médias synthétiques sur Android et iOS. L’API consultée est par ailleurs en bêta, avec des changements possibles et sans prise en charge annoncée pour une utilisation de production à ce stade.

Le bouton de signalement manuel garde un autre rôle

Teams possède aussi un dispositif permettant à l’utilisateur de signaler un appel suspect. Ce geste repose sur une alerte humaine. Le projet décrit ici ajoute la remontée d’un détecteur tiers : les deux fonctions ne doivent pas être confondues.

Même avec un bot actif, une absence de signalement ne certifiera pas que la personne à l’écran est celle qu’elle prétend être. Pour une demande inhabituelle de paiement ou d’accès, une confirmation par un autre canal connu reste une précaution indépendante. Une alerte Teams peut attirer l’attention ; elle ne remplace pas la vérification de la demande.