La build Insider 26340.9767 affiche les débits et le ping dans Windows. Voici la différence avec l’ancien raccourci qui ouvrait Bing.

Windows 11 teste enfin le débit Internet sans ouvrir Bing : ce qui change dans le nouveau panneau

Cliquer sur un test de débit dans Windows pour se retrouver sur une page Bing : ce détour commence à disparaître chez les testeurs. Avec la build Insider 26340.9767, Microsoft affiche la mesure et les résultats directement dans les paramètres rapides. Le changement concerne l’interface du test, pas une accélération de la connexion.

La nouveauté figure dans les notes publiées le 23 octobre. Elle succède à un raccourci dont Menow avait déjà expliqué le fonctionnement : le test de débit ouvrait le navigateur avec Bing. Cette fois, l’utilisateur reste dans le panneau Windows du début à la fin de la mesure.

Débit descendant, débit montant et ping dans le même panneau

Les notes officielles de Microsoft décrivent plusieurs accès : une commande dédiée dans les paramètres rapides, les panneaux Wi-Fi ou cellulaire, ou un clic droit sur l’icône réseau de la barre des tâches. Pendant l’opération, le panneau montre l’avancement, puis les débits de téléchargement et d’envoi ainsi que le ping.

Ces trois indicateurs répondent à des questions différentes. Le débit descendant compte pour récupérer un fichier ou charger une vidéo ; le montant sert notamment à envoyer des fichiers et à transmettre son image en visioconférence. Le ping représente le temps de réponse vers le serveur de test : un téléchargement rapide ne garantit pas, à lui seul, une faible latence.

Le moteur n’est pas entièrement nouveau. Dans sa prise en main publiée le 24 octobre, Windows Latest relève la présence de Speedtest dans les informations du panneau. Le service d’Ookla était déjà utilisé derrière la page Bing. C’est surtout le passage imposé par le navigateur qui disparaît.

La mesure porte sur ce PC et sa connexion du moment

Microsoft précise que le test utilise la connexion Internet active. Si le PC est relié en Wi-Fi, le résultat inclut donc les conditions de cette liaison jusqu’au routeur. Une mesure basse au fond d’une chambre ne permet pas de conclure immédiatement que la ligne fibre reçoit un mauvais débit.

Pour comparer, il faut conserver autant que possible les mêmes conditions : emplacement, type de connexion et autres transferts en cours. Un téléchargement de jeu lancé en parallèle peut occuper une partie de la liaison. Passer ensuite en Ethernet aide à séparer une limitation du Wi-Fi d’un problème plus large, sans que ce seul essai identifie automatiquement la cause.

Le panneau est donc pratique pour un contrôle rapide avant un appel vidéo ou un transfert lourd. Il n’effectue pas à lui seul un diagnostic complet du réseau local. Il ne transforme pas non plus le chiffre annoncé dans une offre commerciale en débit garanti à chaque appareil de la maison.

Pourquoi vous pouvez avoir Windows 11 sans voir ce test

La fonction est annoncée dans le canal expérimental Windows Insider, avec un déploiement contrôlé. Microsoft l’active progressivement auprès d’une partie des testeurs. Le numéro de build ne signifie donc pas que chaque fonction décrite apparaît simultanément chez tout le monde.

Windows Latest indique avoir dû activer le drapeau correspondant dans les réglages Insider pour son essai. Ce constat ne vaut pas procédure universelle pour un PC utilisant la version stable. Microsoft rappelle que ses fonctions expérimentales peuvent évoluer, être retirées ou ne jamais rejoindre une version publique sous la même forme.

Microsoft ne donne pas encore de date de disponibilité de ce nouveau panneau dans la version stable de Windows 11.