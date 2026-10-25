Gemini peut gérer vos carnets depuis le chat, mais les Français doivent activer cette connexion

Google permet d’agir sur les carnets depuis Gemini. En France, la connexion reste désactivée par défaut : voici ses possibilités et ses limites.

Demander à Gemini de créer un carnet, d’y ranger des documents ou de retrouver une information devient possible sans quitter la conversation. Google a annoncé le 23 octobre l’arrivée de Gemini Notebook comme application connectée. En France, un détail peut pourtant donner l’impression que la nouveauté manque : cette connexion est désactivée par défaut dans l’Espace économique européen.

L’intérêt dépasse le simple raccourci vers un autre service. Le chatbot peut agir sur l’organisation du carnet, pas seulement consulter un résumé déjà produit. Pour un dossier de travail qui se construit au fil des échanges, cela évite de recopier systématiquement les mêmes éléments entre deux fenêtres.

En France, commencez par vérifier la connexion

Dans son annonce officielle, Google indique que la fonction est disponible pour les comptes personnels, Workspace Individual et les clients Google Workspace. Le réglage utilisateur se trouve dans les paramètres des applications connectées de Gemini. Dans l’EEE, l’utilisateur doit choisir de l’activer.

La commande @Gemini Notebook permet de désigner le service dans une demande. Si la connexion n’existe pas encore, l’aide Google prévoit une proposition pour l’établir. Les fonctions sont proposées sur le Web et dans l’application mobile Gemini ; la documentation conserve aussi une réserve de disponibilité progressive. Un compte français sans bouton visible n’est donc pas nécessairement mal configuré.

Au travail ou dans un établissement scolaire, une seconde condition intervient : l’administrateur doit autoriser à la fois Gemini et Gemini Notebook pour le groupe d’utilisateurs concerné. L’activation personnelle ne contourne pas cette politique. C’est une différence à garder en tête entre un compte Gmail privé et une adresse fournie par son employeur.

Créer le carnet, puis lui donner de vraies sources

Les actions annoncées couvrent la création, la modification et la suppression des carnets, mais aussi la gestion des sources et les questions sur leur contenu. On peut, par exemple, demander un carnet consacré à une recherche, puis y ajouter un échange utile et retrouver la liste de ses documents. La nouvelle intégration ajoute ainsi des actions à une interface qui pouvait déjà servir à discuter.

Pour préparer un achat, un usage raisonnable consiste à séparer les fiches techniques, les conditions de garantie et ses propres notes. Une question sur le dossier peut ensuite viser un point précis, comme les différences de connectique entre deux appareils. Le carnet facilite l’organisation ; il ne dispense pas de fournir des documents pertinents et datés.

Google distingue d’ailleurs les réponses de ses deux interfaces. Dans Gemini Notebook, elles sont ancrées dans les sources du carnet. Dans Gemini, elles peuvent aussi mobiliser la recherche Web et d’autres outils. Une réponse plus large ne correspond donc pas forcément à une conclusion tirée exclusivement de vos documents.

Les mêmes carnets ne donnent pas les mêmes outils partout

La documentation sur les carnets dans Gemini précise que les modifications peuvent se synchroniser entre les deux services. Elle maintient cependant une frontière : les créations du panneau Studio, comme les présentations, les infographies ou les aperçus audio, ne deviennent pas toutes disponibles dans Gemini par ce seul raccordement.

La conservation des échanges demande aussi de regarder le bon service. Les discussions menées dans Gemini suivent ses paramètres d’activité ; supprimer cette activité ne supprime pas automatiquement les données du carnet. Déconnecter une application et effacer son contenu sont deux opérations différentes.

Pour vérifier une synthèse sensible, ouvrez donc le carnet et les passages utilisés, comme dans notre guide pour vérifier les citations de NotebookLM. La connexion simplifie le travail entre les applications ; la provenance d’une affirmation se contrôle toujours dans les documents.