Paint.NET 5.2 approche : sa dernière bêta améliore le pixel art et prépare les plugins

La bêta 9793 de Paint.NET ajoute un redimensionnement adapté au pixel art et corrige plusieurs défauts. La version stable est envisagée pour novembre.

Agrandir un dessin en pixels sans transformer tous ses contours en blocs trop durs : c’est l’un des problèmes auxquels s’attaque la nouvelle bêta de Paint.NET. Publiée le 24 octobre, la build 9793 de la version 5.2 ajoute un mode d’interpolation destiné à conserver cet aspect graphique tout en adoucissant les bords. Rick Brewster la présente comme la dernière bêta prévue avant la sortie stable.

Le calendrier reste une intention du développeur : il vise le jour de la sortie de .NET 11 ou le lendemain, autour de la deuxième semaine de novembre. La version distribuée aujourd’hui appartient donc encore au canal de test. Les fonctions majeures du chantier 5.2, elles, ne sont pas toutes nées avec cette build.

Des pixels qui restent visibles, avec des contours moins abrupts

Le nouveau mode de l’outil de déplacement des pixels porte le nom anglais « Nearest Neighbor (Antialiased) ». Son fonctionnement combine deux étapes : l’image est d’abord agrandie au voisin entier supérieur avec une interpolation qui conserve les blocs, puis réduite vers la dimension demandée avec un filtrage bilinéaire.

Prenons une illustration qu’il faut agrandir à une échelle qui ne tombe pas juste. Un agrandissement par voisin le plus proche garde des frontières nettes, mais les marches peuvent devenir irrégulières ; un lissage classique peut au contraire atténuer l’effet pixelisé recherché. Le nouveau mode cherche un compromis entre les deux et fonctionne aussi pendant une rotation.

Le développeur compare cette approche au « sharp bilinear » utilisé dans l’émulation. Elle vise la manière de représenter les pixels, pas la reconstitution de détails absents d’une photographie. Une petite image floue ne retrouvera donc pas des informations que le fichier ne contient plus.

Le nouveau moteur de calques appartient au chantier 5.2

La présentation de la première bêta expliquait déjà la réécriture du moteur de rendu. L’ancien système travaillait avec une précision de huit bits par canal ; son successeur utilise des calculs en virgule flottante sur 32 bits par canal. L’objectif est notamment de limiter les erreurs de couleur qui peuvent s’accumuler lors du mélange de plusieurs calques.

Le système de plugins pour les formats de fichiers est lui aussi remanié afin de moins dépendre des classes internes de l’application. Cette séparation doit permettre au logiciel et aux extensions d’évoluer plus proprement. Elle prépare des fonctions futures, mais ne signifie pas que toutes les promesses de Paint.NET 6.0 sont déjà actives dans 5.2.

La build du 24 octobre ajoute plus précisément un paquet Paint.NET.Plugin.SDK destiné aux auteurs d’extensions. Pour l’utilisateur, ce n’est pas un nouvel effet à cliquer. C’est une brique de développement qui facilite le travail des créateurs de plugins.

Une bêta Windows, et des essais encore expérimentaux sous Wine

Les notes de la build 9793 mentionnent également une correction d’infobulles et plusieurs améliorations pour Wine : meilleure gestion des images PNG et JPEG avec leurs métadonnées, fonctionnement de certains plugins d’effets GPU, et ajustements de stabilité et de mémoire.

Le canal bêta peut être sélectionné dans les réglages de mise à jour de Paint.NET. Il reste destiné à ceux qui acceptent de rencontrer des défauts avant la version finale. Pour un document important, conserver le fichier source et une copie avant d’essayer une nouvelle version reste la manière de pouvoir revenir à son travail initial.

Les paquets Wine sont distribués séparément. Ils servent à expérimenter l’exécution du logiciel hors de son environnement Windows habituel ; ils ne constituent pas une version Linux native. Le développeur indique que le fonctionnement sur Mac est également possible dans ce cadre, sans en faire la priorité du projet.