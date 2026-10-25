Block présente un modèle entraîné sur des conversations humaines. Ses démonstrations mettent l’accent sur le rythme de l’échange, avec un accès encore limité.

Dessa : l’IA vocale de Block a appris à parler sans passer par le texte

Dessa ne cherche pas seulement la bonne phrase : ses créateurs veulent aussi qu’il trouve le bon moment pour parler. Cette IA vocale de Block, présentée dans la presse le 23 octobre, aurait appris à converser à partir de parole humaine, sans texte ni modèle préentraîné comme point de départ. Les démonstrations mettent autant en scène le rythme que les réponses.

La présentation a été relayée le 23 octobre. Sur la page officielle du projet, l’équipe propose des enregistrements pour illustrer le résultat : interruptions, intonations et réactions prennent une place centrale. Ces exemples sont des démonstrations sélectionnées par les créateurs, pas un test comparatif indépendant.

Écouter et parler sans attendre un tour de parole bien rangé

Le projet travaille directement avec la parole en entrée et en sortie. Block décrit un fonctionnement full-duplex, capable d’écouter et de parler en même temps. L’ambition est de mieux suivre un échange où les interlocuteurs ne prennent pas toujours la parole à tour de rôle, dans un silence parfaitement ordonné.

Cette piste pose une question différente de celle du meilleur résultat à un questionnaire. Répondre correctement et intervenir au bon moment sont deux aptitudes séparées. Un assistant peut fournir une information pertinente tout en étant pénible à écouter s’il coupe trop tôt, attend trop longtemps ou réagit de façon décalée.

Le son apporte aussi des indices que les mots seuls ne résument pas : un changement de débit, une hésitation ou une intonation peuvent modifier la façon dont une phrase est reçue. Cela ne donne pas pour autant à une machine un accès certain aux intentions ou aux émotions d’une personne. Interpréter un signal et éprouver un sentiment restent deux choses différentes.

Un accès réservé à la recherche, sans application grand public annoncée

Block indique réserver un accès anticipé à un petit groupe de chercheurs en sécurité de l’IA. La page ne présente donc pas une alternative grand public immédiatement disponible en France. Elle ne fournit pas non plus, dans les éléments examinés, de validation indépendante d’une expérience française complète.

Une voix naturelle peut rendre l’échange plus agréable, mais aussi rendre une erreur plus convaincante. Pour les futurs essais indépendants de Dessa, ce sera un critère décisif : distinguer la qualité de la conversation de la fiabilité de la réponse, même lorsque l’on oublie presque que l’interlocuteur est un logiciel.