Gemini change sur Android : vos conversations et vos réglages bougent

Le menu latéral et les paramètres de Gemini évoluent sur Android. Les rubriques affichées dépendent toujours des fonctions accessibles au compte.

Si vous avez vos habitudes dans Gemini, quelques options vont changer d’adresse. Google déploie une nouvelle navigation sur Android, observée le 23 octobre : la recherche se déplace, la bibliothèque remonte et les préférences sont réunies. Un changement discret, mais visible chaque fois que l’on retrouve une conversation ou un réglage.

Le panneau latéral met davantage en avant la bibliothèque et évite d’afficher d’emblée une longue suite d’entrées. Une commande permet de développer le reste. Cette présentation cherche un équilibre entre retrouver rapidement les conversations récentes et accéder aux fonctions plus spécialisées.

Le relevé de 9to5Google décrit surtout la fin d’une séparation peu pratique : des préférences figuraient dans le menu du compte, d’autres dans les paramètres Gemini. La nouvelle présentation les réunit, tandis que le menu du compte conserve notamment le changement de compte et l’aide.

Les réglages relatifs aux notifications, au thème ou à la voix côtoient ainsi les options des fonctions accessibles à l’utilisateur. Un ensemble distinct concerne les données et la confidentialité, avec l’activité Gemini, les liens publics et les ressources d’aide associées. Ce regroupement peut rendre la vérification des préférences moins dispersée.

Les fonctions visibles dépendent toujours du compte

Le média illustre une partie de ses constats avec un abonnement AI Ultra. Les entrées correspondant à des fonctions payantes ou limitées ne constituent donc pas la nouvelle interface garantie de chaque compte gratuit. Le menu peut être différent selon les accès dont dispose l’utilisateur.

La page unique de paramètres devient le repère à retenir pour retrouver les préférences déplacées. La liste illustrée avec AI Ultra ne décrit pas toutes les fonctions d’un compte gratuit : l’interface rassemble les accès de chaque utilisateur, elle ne lui accorde pas ceux d’un autre abonnement.