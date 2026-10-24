Une notification client rapportée cette semaine concerne une intrusion du début octobre. Identités, coordonnées et commandes sont concernées.

La Compagnie des Sens : des comptes clients exposés, les mots de passe réinitialisés

Un message qui cite une vraie commande peut aussi servir à vous tromper. La Compagnie des Sens a informé ses clients d’un accès non autorisé aux données de comptes de sa boutique, selon un courrier dont Cyberattaque.org dit détenir une copie dans son article du 23 octobre. L’intrusion remonte au début du mois ; des signalements publics de la notification circulaient déjà le 22.

Les informations potentiellement accessibles comprennent l’identité, les coordonnées et l’historique des commandes. L’entreprise aurait réinitialisé l’ensemble des mots de passe par précaution. Le nombre de comptes concernés n’est pas précisé dans les éléments rapportés.

Un historique de commandes peut rendre une fausse relance crédible

La connaissance d’un achat réel donne du contexte à une tentative d’hameçonnage. Une demande concernant une livraison, un remboursement ou un prétendu incident de paiement peut sembler plus convaincante lorsqu’elle fait référence à une relation commerciale existante. C’est un risque à anticiper, pas la preuve qu’une telle campagne a déjà été constatée après cette intrusion.

Le courrier rapporté précise qu’aucune donnée bancaire n’est concernée et que les mots de passe n’étaient pas directement lisibles. Ces précisions limitent ce que l’on peut affirmer : elles n’autorisent ni à annoncer des numéros de carte volés, ni à considérer toute réutilisation d’un ancien mot de passe comme sans conséquence.

La CNIL décrit précisément le risque de réutilisation des identifiants : un couple adresse et mot de passe compromis sur un service peut être essayé ailleurs. Lorsqu’un mot de passe a été utilisé sur plusieurs sites, le changer sur un seul compte laisse les autres exposés à cette logique.

Passez par la boutique plutôt que par un lien reçu

La remise à zéro rapportée implique de définir un nouvel accès à la prochaine connexion. Le chemin le plus sûr consiste à ouvrir vous-même la boutique habituelle, puis à utiliser sa procédure de récupération de mot de passe. Cela évite de confier ses identifiants à une page imitée dans un message frauduleux.

Choisissez un mot de passe différent de ceux de vos autres comptes.

de ceux de vos autres comptes. Si l’ancien était réutilisé, remplacez-le également sur ces services, en priorité la messagerie qui permet de récupérer les autres accès.

Pour vérifier une relance concernant un achat, consultez votre compte ou contactez le service client par ses coordonnées habituelles.

Selon le courrier cité, la vulnérabilité aurait été corrigée et l’incident déclaré à la CNIL. La notification reçue reste à conserver pour connaître le périmètre de votre compte. La vigilance concerne aussi les messages qui proposent ensuite une aide après une fuite : citer vos données réelles ne suffit pas à prouver l’identité de l’expéditeur.

Source

Notification client décrite par Cyberattaque.org ; Conseils de protection de la CNIL.