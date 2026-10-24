Edge 156 arrive : formulaires et mots de passe deviennent plus accessibles

La version stable du navigateur améliore les autorisations et les informations enregistrées. Certaines options de démarrage restent liées aux PC administrés.

Retrouver un identifiant sans ouvrir tout le gestionnaire de mots de passe : c’est l’un des changements d’Edge 156.0.4314.42, livré sur le canal stable le 22 octobre. La mise à jour enrichit aussi le remplissage des formulaires et revoit les autorisations des sites. Certaines options, en revanche, ne concernent que les ordinateurs administrés.

Le panneau d’identifiants se rapproche des gestes courants : consulter, copier ou ajouter une information au compte enregistré. Les notes de version séparent ces améliorations du démarrage automatique sur les appareils gérés, qui suit son propre déploiement progressif.

Une note peut désormais accompagner l’identifiant enregistré

Selon les notes de version officielles, l’icône en forme de clé permet de choisir un identifiant enregistré, puis d’afficher ses détails. Le panneau donne accès à la copie du nom d’utilisateur, à l’affichage et à la copie du mot de passe, ainsi qu’à l’ajout de notes personnelles.

C’est utile lorsqu’un compte a une fonction précise ou des conditions de récupération à retenir. La note accompagne alors l’identifiant au lieu d’être dispersée dans un document séparé. Il faut cependant choisir ce que l’on y conserve : multiplier les informations sensibles autour d’un compte demande la même attention que le mot de passe lui-même.

Sur ordinateur, le remplissage automatique s’étend à d’autres documents et formulaires spécialisés, dont les passeports et permis de conduire. Une capacité de remplissage n’atteste pas qu’un site particulier la prendra correctement en charge. Avant d’envoyer un formulaire important, relire les valeurs reste nécessaire, surtout lorsque plusieurs profils ou documents sont enregistrés.

Le lancement automatique ne change pas pour tous les PC

Microsoft harmonise aussi la présentation des autorisations de sites entre les demandes affichées pendant la navigation et les réglages. L’enjeu est de mieux retrouver ce qu’un site peut utiliser, plutôt que de devoir interpréter des présentations différentes selon l’écran consulté.

L’option permettant de choisir le lancement d’Edge au démarrage de Windows vise les appareils gérés par une organisation. Les administrateurs disposent d’une politique pour encadrer ce choix, et son déploiement se fait par vagues. Elle ne doit pas être présentée comme un nouveau réglage déjà visible sur chaque PC familial.

La livraison corrige enfin un blocage qui empêchait certains profils existants de démarrer Edge après un redémarrage planifié par le service de gestion des mises à jour. Le périmètre est précis : il concerne ce scénario administré, pas une réparation universelle de toutes les pannes du navigateur.

Ces ajouts réduisent surtout les allers-retours entre le site ouvert et les réglages du navigateur. Une fiche d’identifiant et une autorisation sont plus faciles à retrouver lorsqu’elles apparaissent près du contexte d’utilisation, à condition de relire ce que l’on copie ou autorise.