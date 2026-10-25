Claude, ChatGPT, Copilot : les Agent Skills passent sous gouvernance indépendante

Anthropic confie le standard Agent Skills à l’Agentic AI Foundation. Le changement porte sur sa gouvernance, pas sur le lancement d’une nouvelle version de Claude.

Une procédure réutilisable d’un assistant à l’autre devient plus intéressante si son format ne dépend pas d’un seul fournisseur. C’est l’enjeu du transfert des Agent Skills à l’Agentic AI Foundation, annoncé par Anthropic le 22 octobre. Cette évolution concerne la gouvernance du standard ouvert, plutôt qu’une nouvelle version de Claude.

Dans son annonce officielle, l’entreprise cite plus de 70 plateformes ayant intégré le standard, dont ChatGPT, Cursor, GitHub Copilot et VS Code. Un cadre commun peut faciliter la circulation de procédures spécialisées entre plusieurs environnements. Il ne rend pas toutes leurs fonctions interchangeables.

Transporter une procédure sans la recopier à chaque conversation

Un Skill peut rassembler une description de la tâche, des ressources et des éléments nécessaires à son exécution. Pour comprendre l’usage, on peut imaginer une procédure de vérification éditoriale ou un traitement de fichiers à reproduire : les étapes sont organisées dans un ensemble que l’agent peut consulter, au lieu de dépendre du souvenir d’un échange précédent.

L’intérêt ne réside pas uniquement dans la longueur des consignes. Une procédure doit préciser ce qui déclenche son utilisation, les résultats attendus et les cas où elle ne s’applique pas. Sans ces limites, rendre un assistant plus spécialisé peut simplement lui faire répéter la même méthode dans des situations qui demanderaient une autre approche.

Pour l’utilisateur, la question concrète devient alors : ce paquet de connaissances est-il adapté à ma tâche et aux outils disponibles ? Le support d’un format ne garantit pas qu’un assistant dispose des mêmes accès qu’un autre. Une procédure qui suppose un service absent ne peut pas créer cette connexion par la seule force de son texte.

Le format commun ne donne pas les mêmes outils à tous les agents

Anthropic explique vouloir donner au projet un cadre neutre et collectif. L’enjeu est de permettre à plusieurs acteurs de participer à son évolution, plutôt que de laisser les choix dépendre exclusivement d’un fournisseur. Pour les organisations qui investissent dans des procédures réutilisables, cette continuité compte autant que l’ajout d’une fonction.

Un Skill réutilisable ne remplace pas les accès aux outils nécessaires. Une procédure qui demande un service absent ne peut pas créer cette connexion par son texte. Le standard facilite le transport du mode d’emploi ; l’environnement doit encore permettre de l’exécuter.