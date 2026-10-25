Windows affiche encore l’heure d’été ? Vérifiez cette option avant de reculer l’horloge

Votre PC Windows conserve une heure d’avance après le passage à l’heure d’hiver ? Vérifiez le fuseau et l’ajustement saisonnier.

Sur Windows, synchroniser l’heure et appliquer le changement saisonnier sont deux réglages distincts. Un PC peut donc être configuré pour récupérer l’heure automatiquement sans utiliser les bons paramètres d’affichage local. Si le vôtre conserve une heure d’avance ce dimanche 25 octobre, commencez par le menu Date et heure.

La France métropolitaine a reculé ses horloges cette nuit : à 3 heures, il était 2 heures. Ce rendez-vous du calendrier justifie une vérification des paramètres ; il ne démontre pas un incident nouveau de Windows.

Le réglage à vérifier dépend du mode choisi pour le fuseau

Dans Windows 11 comme dans Windows 10, ouvrez Paramètres, puis Heure et langue > Date et heure. Microsoft y distingue trois fonctions : l’heure automatique, le choix du fuseau et l’ajustement de l’heure d’été.

Si le fuseau est détecté automatiquement, Microsoft indique que le changement saisonnier est lui aussi géré automatiquement.

Si vous avez choisi le fuseau à la main, vérifiez qu’il correspond à votre lieu actuel et que l’option « Ajuster automatiquement l’heure d’été » est activée.

Cette seconde configuration est bien prévue par la documentation Microsoft. Vous pouvez conserver un fuseau sélectionné manuellement tout en laissant Windows gérer les changements saisonniers : inutile de soustraire vous-même une heure à chaque automne.

Une alarme manquée demande aussi de vérifier la veille

Si l’heure affichée est correcte mais qu’une alarme n’a pas sonné, le diagnostic change. L’aide de l’application Horloge précise que les alarmes fonctionnent lorsque l’application est fermée ou le PC verrouillé. Elle demande toutefois de contrôler la mise en veille si un avertissement indique que les notifications nécessitent un appareil actif.

Verrouillé et en veille ne sont pas équivalents. Pour une alarme importante, vérifiez cet avertissement, l’alimentation du portable et son volume sonore, même après avoir remis l’horloge à l’heure.