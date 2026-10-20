NotebookLM : avant de croire un résumé, ouvrez les passages qu’il cite

Un résumé de NotebookLM contient des renvois numérotés : ils facilitent le contrôle, sans garantir que chaque conclusion respecte toutes les conditions du document. Avant de reprendre un chiffre ou une date, ouvrez le passage cité. Le choix des sources et la lecture de leur contexte font partie du travail, même lorsque le résumé paraît parfaitement cohérent.

Dans sa documentation actuelle, Google emploie aussi le nom Gemini Notebook. Quel que soit le libellé affiché dans votre interface, le principe reste de travailler avec un ensemble de sources identifiables et de regarder sur quoi repose chaque réponse importante.

Sélectionnez les documents utiles à votre question

Le guide du chat de NotebookLM permet de choisir les sources que le modèle doit utiliser. Si un notebook contient plusieurs versions d’un rapport ou des documents d’origines différentes, ce périmètre compte avant même la formulation de la question.

Pour comparer deux documents, identifiez-les clairement et demandez de distinguer les informations de chacun. Pour résumer une seule version, évitez de laisser entrer par inadvertance un ancien texte qui répond à la même question avec d’autres chiffres.

Lisez le contexte du passage cité

Google explique que les citations peuvent renvoyer à des passages, du texte ou des images issus des sources. Commencez par la phrase dont vous avez réellement besoin : un chiffre, une date ou une condition. Ouvrez son renvoi et contrôlez le passage concerné dans son contexte.

Regardez si le document parle d’un résultat observé, d’une prévision ou d’un exemple. Une phrase sortie de son paragraphe peut sembler plus générale qu’elle ne l’est. Les notes, le titre d’un tableau et les restrictions de périmètre peuvent changer la manière de comprendre le résumé.

Si plusieurs affirmations sont regroupées dans la même phrase, vérifiez chacune d’elles. La présence d’un renvoi à la fin ne garantit pas que tous ses éléments sont explicitement développés dans le passage affiché.

Une source courte peut être citée dans son ensemble

La FAQ officielle indique qu’une source très courte peut être référencée dans son ensemble, sans extrait cité. L’absence d’un petit passage cliquable ne signifie donc pas toujours que l’outil n’a utilisé aucun document.

Dans ce cas, relisez la source courte et demandez une réponse plus précise, limitée à une information vérifiable. Si l’élément n’y figure pas, ne le considérez pas comme établi uniquement parce qu’il apparaît dans une synthèse bien écrite.

Pour un compte rendu à partager, gardez les références avec les affirmations essentielles. Vous pourrez expliquer ce qui vient du document et ce qui relève de votre interprétation. Le gain utile n’est pas de supprimer la lecture : c’est de retrouver plus vite les passages qui méritent votre attention.