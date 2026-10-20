Claude : votre PDF peut être lisible sans que ses graphiques soient analysés

Claude peut tirer un résumé du texte d’un PDF sans avoir analysé ses graphiques. La documentation d’Anthropic fixe un seuil important : les éléments visuels sont pris en charge pour les PDF de 100 pages ou moins. Si votre question dépend d’une courbe dans un rapport plus long, la préparation du fichier change donc ce que l’outil peut réellement examiner.

Pour les documents de 101 à 1 000 pages, Anthropic indique un traitement du texte uniquement. Une réponse fluide sur un gros rapport ne prouve donc pas que l’assistant a lu les courbes, schémas ou illustrations comme vous.

Au-delà de 100 pages, Claude ne lit pas les visuels du PDF

La fiche officielle d’import de fichiers précise que Claude analyse le texte et les éléments visuels des PDF jusqu’à 100 pages. De 101 à 1 000 pages, les visuels ne sont pas analysés ; au-delà de 1 000 pages, le fichier n’est pas accepté.

Le même document distingue aussi les limites d’un fichier ajouté dans un chat de celles d’un fichier de projet. Il faut donc regarder le parcours utilisé avant d’appliquer une limite trouvée dans un ancien tutoriel.

Si votre question concerne quelques pages d’un long rapport, créez un extrait contenant le graphique, son titre, sa légende et les paragraphes qui l’expliquent. Gardez aussi les notes qui définissent les unités et la période étudiée. Un graphique isolé de ses conditions de lecture peut produire une interprétation trompeuse, même lorsqu’il est visible.

Demandez ensuite une réponse circonscrite : quelle série augmente, quelle période est comparée, quelles valeurs sont explicitement lisibles ? Séparez la lecture du document de l’interprétation. Vous pourrez vérifier les premières observations avant de demander une synthèse plus large.

Anthropic recommande d’utiliser les numéros du lecteur PDF lorsque vous désignez une page. Le numéro imprimé dans le rapport peut être décalé par la couverture ou le sommaire. Donnez les deux si le document risque de prêter à confusion.

Une valeur peut représenter un pourcentage, un montant ou un indice. Vérifiez l’axe, l’unité et la légende dans l’original avant de recopier un chiffre. Demandez à Claude de distinguer une valeur écrite dans le document d’une estimation visuelle entre deux graduations.

Si une donnée manque ou reste illisible, une réponse utile doit le signaler plutôt que compléter le tableau par supposition. Gardez le fichier original à côté du résultat pour contrôler les éléments dont dépend votre conclusion.

Enfin, ne généralisez pas les possibilités du PDF à tous les formats. La documentation indique une extraction de texte pour les documents non PDF, sans lecture de leurs images intégrées. Un import réussi ne suffit donc pas : le fichier doit exposer réellement à l’outil l’information sur laquelle vous posez la question.