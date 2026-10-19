Claude dans Google Docs, Sheets et Slides : ce qu’il peut modifier et les limites à connaître

Claude peut retoucher un texte dans Docs, aider sur une formule dans Sheets ou travailler une présentation Slides. Mais l’extension Google Workspace et les connecteurs utilisés depuis Claude n’ont pas les mêmes accès. Identifier celui que vous utilisez évite de demander une exportation, une modification de commentaire ou un travail entre fichiers que la fonction ouverte ne sait pas réaliser.

La documentation officielle présente l’extension comme une bêta pour les offres Pro, Max, Team et Enterprise. Un compte Google autorisé à installer l’application Marketplace est également nécessaire. Le premier contrôle porte donc sur l’accès réellement accordé, avant même la formulation de la demande.

L’extension travaille dans le fichier ouvert

La documentation de l’extension distingue sa barre latérale des connecteurs Drive, Gmail ou Agenda utilisés depuis Claude. Ici, l’assistant vient au fichier ouvert dans Docs, Sheets ou Slides. Il peut y effectuer des modifications directes, visibles dans l’historique des versions.

Une demande gagne donc à rester liée au contenu présent. « Rends plus lisibles les titres de ce document » est plus facile à contrôler que « réorganise tout mon travail ». Commencez avec une copie et un objectif limité, puis comparez le résultat aux critères annoncés.

Avant un travail long, gardez un état de référence. L’historique est utile, mais savoir précisément ce que vous aviez demandé et ce que vous aviez sélectionné rend la vérification plus rapide. Une tâche courte permet aussi de voir comment Claude interprète vos instructions.

Dans Docs, demandez une modification que vous pourrez relire

Pour améliorer un texte, désignez la section concernée et les informations à préserver. Exemple : « Raccourcis cette introduction, conserve les trois dates et ne modifie aucune attribution. Signale toute phrase dont le sens te paraît ambigu. » Vous pourrez alors contrôler autre chose qu’une simple impression de fluidité.

La documentation signale des limites sur les commentaires et les suggestions existantes. Ne supposez pas que la barre latérale a résolu une discussion éditoriale simplement parce qu’elle a réécrit le paragraphe associé. Les modifications directes demandent une relecture du document lui-même.

Dans Sheets, commencez par une formule ou une zone bien délimitée

Pour une feuille de calcul, précisez les colonnes, l’unité et le résultat attendu. Demandez par exemple d’expliquer une formule avant de la remplacer, ou de signaler les lignes dont le format diffère. Conservez quelques valeurs connues pour vérifier le résultat après modification.

Une feuille plus nette peut conserver une formule fausse : contrôlez le calcul avant d’approuver la présentation. Regardez les formules, les cellules vides et les totaux sur un petit échantillon. Une erreur de sens peut rester invisible derrière un nombre au bon format.

L’extension documente des limites pour les feuilles connectées à des données en direct. Elle ne doit pas être confondue avec un système capable de créer des automatismes et des actualisations programmées dans tous les classeurs. Vérifiez le type d’onglet avant de lui confier un traitement.

Dans Slides, une retouche visuelle ne valide pas les chiffres

Sur une présentation, séparez la réorganisation du récit, la mise en page et le contrôle des informations. Vous pouvez demander de raccourcir un titre ou d’aligner la structure de trois diapositives, puis relire les chiffres indépendamment. Une présentation plus convaincante peut aussi rendre une erreur plus difficile à remarquer.

Les limites actuelles incluent des graphiques insérés comme images, qui ne deviennent pas automatiquement des graphiques liés à Sheets. Si les données changent ensuite, prévoyez une nouvelle vérification du visuel. Ne laissez pas une diapositive ancienne raconter un résultat nouveau.

L’extension demande des fichiers Google natifs et un navigateur pris en charge

La documentation demande des fichiers natifs Docs, Sheets ou Slides ; les fichiers Word, Excel ou PowerPoint doivent être convertis pour utiliser cette extension. Garder la barre latérale ouverte est également nécessaire pendant le travail. Firefox n’est pas pris en charge dans cette bêta selon l’aide consultée.

Avant d’envoyer le résultat, rouvrez le fichier et vérifiez l’objectif de départ. Les noms, les dates, les formules et les sources doivent avoir survécu à la retouche. La bonne mesure du gain de temps est un document exploitable et contrôlé, pas seulement une réponse annonçant que la tâche est terminée.