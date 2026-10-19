Replit privilégie OpenAI mais conserve Claude : comment garder le choix du modèle

Le fournisseur privilégié par Replit et le modèle que vous pouvez choisir sont deux choses différentes. OpenAI est privilégié, Claude reste disponible, selon la clarification rapportée par TechCrunch le 17 octobre. Pour garder la main sur un projet, regardez surtout le mode actif et les choix affichés sur votre compte.

L’enjeu est concret pour ceux qui utilisent un agent pour créer ou modifier une application. Une demande peut être traitée par un routage automatique ou par un modèle choisi manuellement, selon le mode et l’abonnement.

En mode Auto, Replit choisit le modèle selon la tâche

La documentation du sélecteur Replit explique que le routage intelligent cherche un équilibre entre qualité et coût. Il peut choisir une option différente lorsque la complexité du travail évolue. Le mode Free utilise ce routage et ne propose pas le choix manuel d’un modèle.

Cette organisation peut convenir à une succession de tâches courtes : corriger un libellé, modifier une mise en page ou expliquer une erreur. Elle rend en revanche moins pertinente une comparaison fondée uniquement sur le nom du fournisseur par défaut. Pour comparer deux résultats, il faut aussi savoir quel mode a traité chaque demande.

Le choix manuel passe par Power ou Max lorsqu’il est disponible

Replit documente un choix manuel pour les utilisateurs Core et Pro dans les modes Power ou Max. Le menu Agent Mode donne accès au modèle principal, lorsque cette fonction est activée pour le compte. La liste peut varier avec le déploiement et les règles d’une organisation.

La documentation conserve des modèles Claude dans cette liste. Cela correspond à la clarification sur leur maintien, au-delà du changement de partenaire privilégié. Un utilisateur qui ne retrouve pas un nom précis doit donc regarder les possibilités de son propre compte, sans supposer que tous les abonnements partagent un catalogue identique.

Pour comparer deux modèles, gardez le même petit chantier

Un essai utile commence par une demande limitée, sur une copie ou un état de projet que vous pouvez retrouver. Demandez par exemple de corriger un formulaire avec des critères explicites : conserver les champs existants, rendre les erreurs compréhensibles et vérifier le comportement sur mobile. Comparez ensuite le résultat aux mêmes critères.

Regardez aussi les fichiers modifiés et le fonctionnement réel, pas seulement l’assurance avec laquelle l’agent annonce avoir terminé. Une explication claire et une modification correcte sont deux résultats à contrôler séparément.

Le changement rapporté par TechCrunch ne dispense donc pas de ce contrôle. Pour garder la main, identifiez d’abord le mode actif, puis les modèles effectivement proposés et le résultat que vous attendez de la tâche.