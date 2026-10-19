Brave chiffre certaines conversations avec Leo : le modèle choisi change la protection

Le contenu d’une question à une IA peut être plus sensible que son apparente banalité. Brave ajoute à Leo un parcours chiffré avec GLM 5.3 Flash et NEAR AI, conçu pour protéger les demandes pendant leur traitement distant. Le modèle sélectionné compte : cette protection ne s’applique pas automatiquement à toute conversation menée dans la même barre latérale.

La fonction a été annoncée le 15 octobre pour les versions Release, Beta et Nightly de Brave. Son intérêt pratique tient à une question simple : qui peut lire le contenu d’une demande pendant son trajet et son traitement ?

Le message est chiffré avant de quitter le navigateur

Dans sa présentation technique, Brave décrit un message chiffré sur l’appareil, transmis par une passerelle qui sépare l’adresse IP de l’utilisateur du contenu envoyé au fournisseur. Le traitement s’effectue dans un environnement matériel isolé, appelé TEE, chez NEAR AI.

Le principe est de permettre le calcul à distance sans laisser les intermédiaires lire librement la question et la réponse. Des mécanismes d’attestation servent à vérifier l’environnement utilisé. Ce fonctionnement conserve donc un serveur distant : ce n’est pas un modèle qui tourne entièrement sur votre ordinateur.

Choisir un autre modèle peut changer le trajet des données

Le parcours GLM 5.3 Flash doit être distingué du nom générique Leo affiché dans le navigateur. Un assistant peut proposer plusieurs modèles, opérés par des acteurs différents. Le simple fait de rester dans la même barre latérale n’établit pas que toutes les demandes suivent le même chemin.

Pour l’utilisateur, le premier contrôle consiste à regarder le modèle sélectionné et les informations associées à son fonctionnement. C’est plus instructif qu’un raisonnement du type « cette application est privée, donc tous ses usages le sont de la même façon ». Les pièces jointes, les recherches web et les changements de modèle méritent chacun leur lecture des conditions correspondantes.

Une session laissée ouverte reste lisible sur votre ordinateur

La protection du traitement distant ne remplace pas celle de votre session locale. Une conversation laissée visible à l’écran reste lisible par une personne qui a accès à la session ; un extrait recopié dans un document partagé peut sortir de son cadre initial. Le choix du modèle protège un trajet de traitement, il ne reprend pas le contrôle de tous les usages ultérieurs du texte.

Pour une demande de travail, commencez par un contenu peu sensible afin de comprendre ce que Leo consulte et restitue. Réduisez ensuite les informations transmises au strict nécessaire. La nouveauté de Brave est intéressante parce qu’elle ajoute une protection technique au traitement distant ; elle invite aussi à vérifier la fonction effectivement utilisée plutôt qu’à se fier au seul nom de l’assistant.