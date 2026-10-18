Google AI Plus : des abonnés sont prévenus de la fin du choix des modèles Pro le 13 novembre

Si vous payez Google AI Plus pour choisir un modèle Pro dans Gemini, vérifiez le courriel envoyé par Google One. Les avis reproduits par la presse donnent le 13 novembre comme date de fin de cette sélection, dans Gemini et dans le mode IA de la recherche. Flash et Flash-Lite doivent rester accessibles, et les anciennes conversations pourront continuer avec un autre modèle. L’enjeu est une modification des fonctions de la formule, pas la fermeture de votre compte Gemini.

Le mail fixe au 13 novembre la fin du choix Pro pour les comptes avertis

La restriction des formules les moins chères avait été annoncée au début du mois. Le nouvel élément est l’échéance communiquée par courriel : 9to5Google l’a reproduite le 14 octobre, avant une nouvelle reprise par SmartDroid le 16. Les courriels donnent ainsi une échéance à une restriction déjà annoncée.

Le message attribué à l’équipe Google One réserve la sélection des modèles Pro aux abonnements Google AI Pro et supérieurs à compter du 13 novembre 2026. Son texte concerne à la fois l’application Gemini et AI Mode dans Google Search. L’effet n’est pas limité à un bouton qui changerait de nom dans une seule application.

La date portée par le courriel reçu reste le repère pour le compte concerné. L’aide officielle inclut bien la France parmi les pays où AI Plus est proposé. Le 13 novembre est la date des avis observés ; pour connaître l’échéance appliquée à son abonnement, il faut lire la notification associée à ce compte.

Google AI Pro est un forfait, Pro est aussi un nom de modèle

Le vocabulaire peut prêter à confusion. Google AI Plus et Google AI Pro désignent des abonnements. Les modèles Pro, Flash et Flash-Lite désignent des possibilités de traitement au sein de Gemini. Payer une formule appelée Plus n’assure donc pas que le choix d’un modèle Pro y restera inclus.

Le changement annoncé porte sur cette sélection manuelle. Il n’est pas présenté comme la fermeture de Gemini pour les abonnés Plus. Flash et Flash-Lite restent indiqués dans le courriel, tandis que le choix Pro passe dans les formules supérieures.

Menow avait déjà expliqué la modification de l’accès aux modèles pour la formule gratuite. L’avis envoyé aux abonnés Plus concerne un autre niveau de service et une échéance ultérieure. Être déjà abonné ne met donc pas automatiquement à l’abri d’un changement de périmètre.

Les anciennes conversations restent accessibles avec un autre modèle

Le courriel précise que les échanges précédemment ouverts avec un modèle Pro pourront continuer avec un autre modèle. Il faut distinguer l’accès à l’historique du moteur utilisé pour produire la réponse suivante. Retrouver le fil de discussion ne garantit pas de conserver le même traitement derrière chaque nouvelle réponse.

Le message ne demande pas d’exporter les conversations pour éviter leur effacement. Pour un travail en cours, l’intérêt pratique est plutôt de vérifier le modèle encore sélectionnable et d’évaluer le résultat sur les tâches qui comptent. Un échange de rédaction courte et une analyse de fichier complexe ne sollicitent pas nécessairement les mêmes capacités.

Le forfait Plus permet aussi d’utiliser davantage Gemini que le gratuit

L’aide française de Gemini distingue aussi les plafonds d’utilisation et la capacité de contexte. Dans le tableau consulté, AI Plus dispose de limites plus élevées que la formule gratuite, tandis qu’AI Pro dispose d’une capacité supérieure à Plus. Les limites peuvent évoluer et ne correspondent pas à un nombre universel de questions identiques pour tous.

La complexité du prompt, la longueur d’un échange et les fonctions employées peuvent intervenir dans la consommation. Changer de modèle et atteindre une limite sont donc deux événements différents. Un abonnement peut garder un intérêt pour son volume d’usage tout en devenant moins adapté à quelqu’un qui l’avait surtout choisi pour Pro.

Avant de changer de forfait, vérifiez ce qui vous manque réellement

Regardez la formule associée à votre compte, l’échéance du message Google et les modèles proposés dans Gemini. Comparez ensuite les tâches pour lesquelles vous choisissez volontairement Pro. Si ce choix est central dans votre travail, le changement touche une fonction importante de votre abonnement.

Les tarifs et les services inclus sont à vérifier dans l’offre associée à votre compte français. Les prix en dollars des articles américains ne permettent pas de calculer ce que vous devrez payer. Comparez surtout les fonctions dont vous vous servez avec celles qui resteront disponibles après la transition annoncée.