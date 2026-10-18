DeepSeek Flash-1017 arrive : une nouvelle version tournée vers le code et les outils web

DeepSeek veut que son modèle rapide termine davantage de tâches de programmation, avec moins de texte à générer. La révision Flash-1017, annoncée le 17 octobre, est disponible sur le site, dans l’application et par API. Elle s’accompagne de résultats de code en hausse selon l’éditeur et de l’ouverture des outils Search et Fetch à tous ses points d’accès API. Pour les utilisateurs, la question est désormais celle du travail réellement terminé et de son coût.

Le nom deepseek-flash donne désormais accès à la révision 1017

Cette mise à jour s’inscrit dans la famille V4.1-Flash, que Menow avait déjà présentée lors de son précédent lancement. Le suffixe 1017 identifie la révision du 17 octobre. Le fait nouveau porte sur cette version et ses outils, pas sur la découverte d’un modèle Flash entièrement inédit.

Pour les développeurs, la documentation de l’API associe désormais le nom deepseek-flash à cette révision. Une application utilisant ce nom doit donc être évaluée avec le nouveau comportement du modèle. Une réponse plus courte peut être bienvenue pour un assistant de développement, tout en modifiant le format ou la quantité d’explications attendus par un programme qui exploite ses sorties.

Le modèle est également proposé au téléchargement sur Hugging Face, sous licence MIT. L’accès par une application hébergée, l’usage facturé de l’API et l’exécution de poids téléchargés correspondent à trois modes d’utilisation différents. Télécharger le modèle suppose notamment de disposer de l’infrastructure nécessaire ; cela ne transforme pas une installation locale en service gratuit à exploiter.

Le code progresse dans les tests publiés par DeepSeek

Dans ses résultats publiés, DeepSeek fait passer Flash de 31,2 à 42,3 sur TerminalBench 4 et de 65,4 à 68,2 sur NL2Repo. Ces évaluations portent sur des travaux de programmation ou d’utilisation d’outils, plus proches d’une suite d’actions que d’une simple réponse à une question isolée. L’éditeur annonce aussi une progression de 36,8 à 42,6 sur Humanity’s Last Exam.

Ces scores sont fournis par DeepSeek. Ils servent à comprendre les progrès revendiqués, sans remplacer un essai indépendant ni prédire la réussite sur votre propre dépôt. Un assistant capable de mieux manipuler des outils peut encore modifier le mauvais fichier ou produire une correction qui passe un test incomplet.

Les exemples mis en avant par l’entreprise concernent des projets complets, dont des jeux et des scènes en trois dimensions. L’intérêt pour un développeur français se mesure surtout sur ses contraintes habituelles : instructions respectées, dépendances correctes, temps nécessaire avant d’obtenir une version exploitable et coût de l’ensemble des tentatives.

Moins de texte peut coûter moins cher, à résultat égal

DeepSeek présente des sorties plus concises et une exécution plus rapide. Lorsqu’une tâche demande moins de texte généré et moins de reprises, son coût total peut diminuer. Le gain se mesure sur l’ensemble des appels nécessaires pour obtenir un résultat correct.

Il ne faut donc pas lire l’annonce comme une baisse générale du prix de chaque token. Pour comparer deux versions, regardez le coût d’un travail terminé avec un résultat correct, puis le détail de consommation. Une réponse économique mais inutilisable ne représente pas une économie pour le projet.

La recherche et la lecture du web deviennent des outils API à part entière

L’annonce officielle ouvre Search et Fetch à tous les points d’accès API. Le premier sert à rechercher des informations, le second à récupérer le contenu d’une page. DeepSeek affiche un tarif de 0,75 dollar pour 1 000 appels réussis pour chacun de ces outils. Il s’agit d’un tarif en dollars, pas d’un prix français annoncé en euros.

L’éditeur précise par ailleurs que les outils exécutés côté serveur au travers de ses intégrations avec Harness, Claude Code et Codex sont actuellement gratuits pour les utilisateurs de son API. Leur facturation doit commencer le 31 octobre à 16 heures UTC. Cette période gratuite concerne les outils cités ; elle ne signifie pas que toute utilisation du modèle ou de n’importe quelle intégration devient gratuite.

DeepSeek recommande au moins la version 0.2.1-rc.1 de Harness pour profiter des optimisations présentées. Avant de modifier un environnement de production, un essai sur quelques tâches représentatives permettra de vérifier trois choses concrètes : le résultat obtenu, les outils effectivement appelés et la consommation finale. C’est là que la révision 1017 devra confirmer ses promesses.