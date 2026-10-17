Perplexity ouvre SPACE, l’outil qui isole le code exécuté par ses agents IA

Quand une IA lance du code pour nettoyer un fichier ou produire un graphique, le problème dépasse la qualité de sa réponse : il faut aussi décider où ce code a le droit de travailler. Perplexity a annoncé le 15 octobre l’ouverture de SPACE, sa plateforme d’environnements isolés. Le code est public sous licence Apache 2.0, avec une documentation de déploiement destinée aux équipes techniques.

Le code de l’IA s’exécute dans sa propre machine virtuelle

Le dépôt officiel de SPACE décrit des environnements Linux exécutés dans des micro-machines virtuelles Firecracker. Une application demande la création d’un espace de travail, y lance des commandes, récupère leurs sorties et gère ensuite son cycle de vie.

Pour un service qui analyse des fichiers clients, l’intérêt est de ne pas faire tourner chaque script directement au milieu de l’application principale. L’agent dispose d’un espace prévu pour sa tâche ; le service choisit les résultats qu’il conserve. Cette séparation doit être pensée avant de donner accès à des fichiers ou à des services sensibles.

SPACE fournit l’environnement où le code va tourner, une couche différente de l’agent Perplexity pour PC destiné à l’utilisateur final. Il ne fournit pas à lui seul l’ensemble d’un assistant : l’application qui l’utilise doit encore choisir les tâches, les données autorisées et les sorties à restituer à l’utilisateur.

La plateforme fonctionne déjà chez Perplexity depuis juillet

Dans son annonce officielle, Perplexity explique avoir remplacé en juillet son prestataire de sandbox par SPACE pour Computer. La nouveauté d’octobre est donc la publication de la plateforme, pas sa première utilisation interne.

L’entreprise présente l’isolation, la reprise de l’état de travail et le contrôle des accès comme des briques de cette infrastructure. Pour un développeur, la publication permet d’examiner ces choix et d’envisager leur adaptation. La licence Apache 2.0 porte sur le logiciel ; elle ne rend pas gratuits les serveurs ou l’exploitation nécessaires à son fonctionnement.

L’installation demande Linux et l’accès à la virtualisation

Les instructions d’installation demandent un hôte Linux x86_64 avec KVM, le dispositif de virtualisation du noyau Linux, l’accès à certains périphériques et un environnement Docker autorisant des conteneurs privilégiés. Elles précisent que la procédure ne fonctionne pas directement sur macOS. Une machine virtuelle intermédiaire doit elle-même exposer les capacités requises.

Ces conditions changent le public visé. Une agence qui souhaite seulement résumer ses PDF n’a pas à déployer SPACE pour utiliser un assistant existant. La plateforme intéresse plutôt une équipe qui construit son propre service et doit fournir un environnement d’exécution à ses agents. Le guide de démarrage utilise en outre des identifiants de développement, à tenir à l’écart des secrets de production.

L’isolation ne remplace pas le contrôle des accès

La documentation d’architecture rappelle que les services de l’hôte conservent des privilèges pour gérer les machines virtuelles, le stockage et le réseau. Protéger l’exécution du code ne dispense donc pas de sécuriser ces services et les autorisations qui les commandent.

Pour un futur outil de traitement de données, la question reste concrète : quels fichiers entrent, quels services sont joignables, quels résultats peuvent sortir ? SPACE fournit une base inspectable pour construire ces limites. Leur efficacité dépend ensuite du déploiement et de la façon dont l’application donne du travail à l’agent.