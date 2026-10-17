ChatGPT peut travailler dans vos onglets Chrome : ce que son extension permet de lui déléguer

Une recherche dans plusieurs onglets, un formulaire à remplir, des informations à reporter dans un outil métier : l’extension officielle de ChatGPT permet de confier ce type de travail à l’assistant dans Chrome. Sa fiche a été mise à jour le 15 octobre. Elle décrit un accès au contexte des pages et des actions dans le navigateur, avec des contrôles d’accès qui restent essentiels dès qu’un compte personnel ou professionnel est ouvert.

L’extension peut passer de la lecture d’une page à la saisie de données

La fiche de l’extension publiée par OpenAI énumère des tâches qui dépassent la simple réponse à une question : rechercher sur des sites connectés, saisir des données dans un outil de suivi, préparer des documents ou traiter des notes de frais. L’assistant peut aussi résumer un onglet et répondre à des questions sur son contenu.

Ces possibilités ne demandent pas le même contrôle. Pour comparer deux offres ouvertes dans Chrome, vous attendez une synthèse. Pour reporter les informations retenues dans un formulaire, vous demandez à l’IA de modifier un autre service. Dans le second cas, relire les champs avant validation devient aussi important que vérifier les informations de départ.

L’intérêt est d’éviter de recopier une information à chaque passage d’une page à un outil métier. OpenAI ne fournit pas pour autant une garantie de réussite sur tous les sites : une interface complexe ou un accès refusé peut interrompre la tâche.

ChatGPT peut travailler sur les sites où vous êtes déjà connecté

La documentation officielle explique que l’extension peut intervenir dans un navigateur où vous êtes déjà connecté. Elle cite notamment Gmail, Salesforce ou des outils internes. Une page peut être apportée au contexte de la conversation par une mention d’onglet ; le pilotage du navigateur s’utilise depuis les conversations Work ou Codex de l’application pour ordinateur.

Pour un indépendant qui travaille avec plusieurs clients, le profil Chrome choisi mérite donc une attention particulière. Deux fenêtres visuellement proches peuvent correspondre à des comptes différents. L’instruction doit identifier le site, le bon dossier et le résultat souhaité, plutôt que laisser l’assistant déduire à qui appartiennent les données affichées.

OpenAI demande de mettre l’application pour ordinateur à jour et précise que l’accès peut dépendre du déploiement et des réglages de l’espace de travail. L’installation de l’extension ne prouve donc pas que chaque fonction sera immédiatement accessible sur chaque compte.

L’extension réutilise Chrome, le navigateur intégré garde sa propre session

Le navigateur intégré de ChatGPT utilise un état de navigation distinct. L’extension répond à un autre besoin : travailler avec votre session Chrome existante. C’est la différence utile à retenir après l’abandon annoncé de ChatGPT Atlas, déjà traité sur Menow.

Une demande de recherche publique et une intervention dans un logiciel de gestion connecté n’exposent pas les mêmes informations. Pour une première utilisation, un bon essai consiste à faire relever quelques données non sensibles et à vérifier leur restitution avant de déléguer une modification.

Le critère utile n’est pas seulement le nombre de clics économisés : c’est la possibilité de retrouver les données d’origine, de comprendre ce qui a changé et de contrôler le résultat dans le service concerné.