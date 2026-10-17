Google AI Pro : l’essai offert ne débloque pas tous les modèles d’Antigravity

Un essai Google AI Pro et un abonnement payé ne donnent pas exactement les mêmes accès dans Antigravity. La documentation de Google réserve notamment Gemini 4 Argon et certains modèles Claude aux abonnements Pro hors période d’essai. La restriction concerne cet environnement de travail : elle ne décrit pas, à elle seule, les droits de tous les utilisateurs dans l’application Gemini.

Google distingue explicitement Pro en essai et Pro payant

La documentation des modèles d’Antigravity distingue les formules et précise que les accès marqués d’une double astérisque sont réservés aux abonnements Google AI Pro qui ne sont pas en période d’essai. Les lignes concernées comprennent Gemini 4 Argon, Claude Sonnet 5.5 et Claude Opus 5.5.

Le nom de l’offre ne suffit donc pas à déduire les modèles disponibles. Deux comptes présentés comme Pro peuvent relever de conditions différentes lorsque l’un bénéficie d’une promotion et que l’autre est facturé. La documentation fournit un lien vers une demande de passage à une formule payante.

Antigravity et l’application Gemini ne partagent pas une seule grille d’accès

Autre précision utile : la documentation indique que Gemini 4 Argon n’est pas proposé dans Antigravity IDE, mais dans l’application Antigravity, son outil en ligne de commande et ses extensions pour les environnements de développement. Le support utilisé compte donc lui aussi, en plus de l’abonnement.

Cette organisation explique pourquoi la présence d’un modèle dans une annonce ne garantit pas qu’il apparaisse dans chaque interface du même éditeur. Pour comprendre les accès à Gemini 4 Argon, il faut lire ensemble le service concerné, la formule et le mode d’accès.

Faut-il payer pour accéder au modèle qui vous manque ?

La découverte de cette différence a été relayée le 16 octobre, mais la documentation consultée ne permet pas de dater précisément l’introduction de la règle. Il serait donc excessif de parler d’un retrait généralisé décidé ce jour-là ou d’affirmer que toutes les promotions ont perdu un avantage qu’elles possédaient auparavant.

Pour un utilisateur français, la question pratique est de savoir si le modèle recherché est nécessaire dans Antigravity. Avant de demander un changement d’offre, mieux vaut vérifier les conditions de son essai, les accès effectivement proposés et les conséquences sur la facturation. Payer pour débloquer un modèle dans un service précis n’a d’intérêt que si ce service correspond au travail prévu.