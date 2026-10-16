Une réunion à résumer, un document égaré, une réponse à préparer : Eney cherche à regrouper ces tâches dans un assistant pour Mac et iPhone. MacPaw l’a lancé le 15 octobre avec le français parmi ses langues. L’outil propose d’agir entre les applications : préparer les notes d’un appel, retrouver un fichier ou rédiger un message, avec des permissions réglables et des réponses traitées dans le cloud.

Les fichiers, l’agenda et les messages dans un même parcours

Dans son communiqué de lancement, MacPaw présente Eney comme une interface capable de relier les fichiers du Mac, ses applications et des services connectés. L’éditeur cite Mail, Calendrier et Rappels, ainsi que des connexions à Gmail, Google Drive, Slack et d’autres outils de travail.

MacPaw prend l’exemple d’une réunion : Eney peut la signaler, proposer une transcription, puis préparer les notes et les actions à suivre. L’éditeur promet ainsi de réduire les allers-retours entre agenda, document et messagerie. Ces capacités sont celles de l’annonce ; nous n’avons pas effectué d’essai de l’application.

Ce positionnement rejoint la progression des agents capables de réaliser plusieurs opérations, déjà abordée avec les agents Dots d’OpenAI. Eney cherche pour sa part à intégrer cette logique au travail quotidien sur Mac et iPhone, avec des propositions contextuelles.

Le français est annoncé dès le lancement

MacPaw mentionne huit langues, dont le français. La page officielle d’Eney indique un Mac à puce Apple de série M et macOS 15 ou ultérieur pour l’application de bureau. Une version iPhone est aussi proposée ; cela ne prouve pas que chaque fonction du Mac possède un équivalent identique sur le téléphone.

Lire un document et l’envoyer ne demandent pas les mêmes validations

MacPaw met en avant une validation avant les actions qui modifient ou envoient du contenu. Sa notice de confidentialité apporte une nuance importante : après l’autorisation d’accès à une application ou à un service, les opérations de lecture ne redemandent pas nécessairement une confirmation. Les permissions peuvent également être élargies pour une conversation ou dans les réglages.

Les réponses passent par des modèles dans le cloud

La notice précise que les demandes sont traitées par des modèles distants via l’infrastructure MacPaw et la passerelle IA de Setapp. Le traitement cloud est activé par défaut ; Eney n’utilise pas actuellement un modèle local pour répondre aux requêtes. Des opérations de préparation peuvent s’effectuer sur l’appareil, mais leurs résultats peuvent ensuite être transmis pour produire la réponse.

Un logiciel installé sur le Mac n’est donc pas nécessairement un assistant dont les réponses restent locales. Le contenu pertinent d’un fichier autorisé peut être envoyé au modèle distant pour traiter la demande.

Quatorze jours pour observer sa consommation de crédits

Eney propose 10 000 crédits pour les quatorze premiers jours. La page consultée affiche ensuite un abonnement Starter à 14,99 dollars par mois pour 10 000 crédits, puis des formules à 29,99 et 49,99 dollars pour des volumes supérieurs. Ce sont les montants en dollars présentés par l’éditeur, pas des prix français convertis.

Une demande simple et une tâche en plusieurs étapes ne consomment pas nécessairement autant. Les crédits ne correspondent donc pas à un quota fixe de réunions ou de documents. Pendant l’essai, le bon indicateur sera le coût de ses propres tâches récurrentes : le temps économisé devra justifier à la fois l’abonnement et les accès accordés.