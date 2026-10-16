Google lance un panier commun à Search et Gemini, avec suivi des prix aux États-Unis

Les produits repérés dans Google Search et Gemini peuvent désormais se retrouver dans un panier commun aux États-Unis. Google lance Universal Cart le 15 octobre, avec suivi des prix et des retours en stock. La nouveauté est le déploiement du service, déjà présenté plus tôt dans l’année, sans calendrier français annoncé.

Une sélection qui suit l’utilisateur entre deux services

Le changement le plus pratique consiste à retrouver dans un seul endroit des articles repérés au fil de plusieurs recherches. Un produit enregistré dans AI Mode peut rester dans le panier lorsque l’utilisateur ajoute ensuite une autre référence depuis l’application Gemini.

Dans son annonce officielle, Google présente Universal Cart comme un moyen de conserver une sélection plutôt que d’accumuler des onglets ou des captures d’écran. Le concept était présenté à Google I/O le 19 mai. Le lancement du 15 octobre marque son passage à une disponibilité annoncée dans Search et Gemini.

Les alertes portent sur les prix et les retours en stock

Le panier surveille les changements de prix ainsi que la disponibilité des produits enregistrés. Il peut envoyer une notification lorsqu’un tarif baisse ou qu’un article revient en stock. La fonction suit donc une sélection constituée par l’utilisateur, au lieu de lui demander de relancer régulièrement la même recherche.

Google prévoit aussi d’afficher des codes promotionnels pertinents. L’intégration avec Wallet doit l’aider à tenir compte des avantages associés aux moyens de paiement, par exemple lorsqu’une carte offre un bénéfice particulier. Les économies obtenues dépendront naturellement de l’offre, de l’enseigne et de la carte réellement utilisée.

Le vendeur reste l’enseigne auprès de laquelle on achète

Google décrit deux parcours : payer avec Google Pay dans le panier chez des commerçants compatibles, ou transférer les produits vers le panier du marchand pour terminer sur son site. Le commerçant reste le vendeur, chargé de la confirmation et de l’assistance client.

Pour le consommateur, le bénéfice potentiel se situe donc d’abord dans l’organisation. Un panier commun peut éviter de perdre une référence, mais il ne dispense pas de vérifier la livraison, le montant total et les conditions de retour de chaque achat. Réunir les produits dans une même interface ne transforme pas toutes les boutiques en une seule enseigne.

Le service reste réservé aux États-Unis pour ce lancement. En France, aucun réglage d’activation ni calendrier local ne sont fournis par cette annonce. La promesse d’un panier entre plusieurs commerçants reste, pour l’instant, celle du lancement américain.