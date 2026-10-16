Google rend les liens plus visibles dans ses réponses IA : ce qui change

Une réponse de Google peut être utile, mais encore faut-il retrouver facilement la page qui justifie ce qu’elle affirme. Le groupe annonce justement des liens plus visibles dans AI Mode et AI Overviews, ainsi que de nouvelles présentations pour les articles et les sites officiels. Plusieurs changements commencent à arriver ; d’autres restent en test.

Des liens plus haut dans les réponses

Dans son annonce du 15 octobre, Google explique que les liens intégrés aux mots et expressions des réponses doivent apparaître plus fréquemment en haut du texte. Le lecteur peut ainsi ouvrir une source avant d’avoir parcouru toute la synthèse.

Une condition d’accès à un service, une date ou une exception territoriale peut disparaître dans une synthèse. Ouvrir le document cité permet de retrouver ce contexte avant de se décider. Placer le lien au bon endroit évite surtout d’avoir à chercher soi-même la source d’une affirmation.

Les pages officielles font l’objet d’un essai distinct

Google teste également une zone en tête de réponse pour les requêtes où un ou deux sites officiels constituent la bonne destination. Chaque lien serait accompagné d’une explication de son utilité. L’entreprise présente ce dispositif comme un test, et non comme une interface déjà disponible pour tous.

Pour une démarche précise, l’intérêt est de trouver la page permettant réellement d’agir. La vérification directe garde aussi son importance lors d’un achat, comme nous l’expliquons à propos des recommandations de produits par Gemini. La présence d’un lien ne dispense pas de contrôler ce qu’indique la page ouverte.

L’actualité et les créateurs deviennent plus identifiables

Les carrousels consacrés aux articles d’actualité commencent à s’étendre à d’autres langues et territoires. Ils peuvent mettre en avant les sources préférées de l’utilisateur. Les liens vers des articles associés, à la fin de certaines réponses, doivent aussi devenir plus visuels grâce à des miniatures.

Enfin, Google expérimente des noms de créateurs et d’éditeurs cliquables sur les résultats vidéo d’AI Mode. Ils conduisent à des profils de recherche pour mieux identifier l’auteur du contenu. Ce volet reste lui aussi un essai.

Le groupe ne fournit pas de calendrier détaillé garantissant l’apparition simultanée de tous ces affichages en France. Pour le lecteur, le changement recherché est néanmoins clair : passer plus facilement d’une réponse générée aux documents et aux personnes qui l’alimentent. Pour les éditeurs, une visibilité accrue ne constitue pas encore une mesure de trafic supplémentaire.