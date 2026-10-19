Meta retire une clause contestée sur les sites des comptes professionnels

Utiliser un compte professionnel pour promouvoir son site doit-il donner à une plateforme un accès plus large à ses contenus ? Une formulation contestée des conditions commerciales de Meta a été retirée, selon The Verge. La discussion portait sur les sites associés aux comptes professionnels, au-delà des seuls posts déposés sur les réseaux sociaux.

La contestation avait été documentée le 15 octobre par Nieman Lab. Le retrait a été rapporté le 17 octobre, avant l’entrée en vigueur annoncée des nouvelles conditions commerciales au 30 octobre.

Les inquiétudes portaient sur le contenu du site, pas seulement sur les posts

Dans son enquête originale, Nieman Lab avait sollicité plusieurs spécialistes du droit sur la portée de la formulation. Leurs inquiétudes visaient les permissions de collecte sur les sites associés à des comptes professionnels et la mention de l’entraînement des produits de Meta.

Meta expliquait alors au média qu’il s’agissait d’un regroupement de dispositions existantes et que sa façon de parcourir le web ne changeait pas. Le groupe indiquait aussi que les propriétaires pouvaient gérer l’accès de ses robots. Cette réponse ne dissipait pas les interrogations sur la portée du texte.

Retirer une phrase ne règle pas toutes les questions sur l’entraînement des IA

Le retrait rapporté par The Verge constitue le changement à retenir. Il ne permet pas de conclure que Meta abandonne toute collecte web, renonce à entraîner ses modèles ou accorde aux éditeurs une exemption générale.

Pour comprendre ce qu’une modification change réellement, il faut regarder le texte qui s’applique au compte concerné, sa date et les éventuelles conditions complémentaires. Une phrase retirée d’un paragraphe n’est pas, à elle seule, une description complète des relations entre une plateforme et un éditeur.

Pour un site qui utilise ces outils, garder une copie datée des notifications reçues et des conditions applicables facilite les vérifications ultérieures. Il est également utile d’identifier les comptes professionnels rattachés au domaine et les personnes qui peuvent accepter une modification pour l’entreprise.

Cette affaire rappelle que les outils de promotion d’un site peuvent engager davantage que les publications qu’on y dépose. Leur lecture mérite donc le même suivi que les réglages visibles d’un compte professionnel.