Faire relire son CV par une IA sans le rendre illisible pour les outils de recrutement

Une phrase plus élégante ne fait pas forcément un meilleur CV. Une IA peut clarifier une mission et, dans la même réécriture, vous attribuer une compétence ou un résultat inventé. Confiez-lui une relecture contrôlée, avec des modifications justifiées, puis vérifiez le fichier final : le texte doit rester exact et sa mise en page lisible par une personne comme par les outils utilisés pour le traiter.

Le but n’est pas d’obtenir un hypothétique score magique contre tous les logiciels de recrutement. Un CV doit d’abord rester exact, compréhensible pour une personne et suffisamment simple pour que les outils utilisés puissent en extraire les informations.

Demandez un diagnostic avant une réécriture complète

Commencez avec une copie du CV. Pour un premier essai, retirez les coordonnées, les noms de personnes et les informations confidentielles dont l’IA n’a pas besoin. Gardez la chronologie et les éléments nécessaires à la compréhension des expériences, en distinguant cette copie de travail du document final.

Une consigne précise limite les dérives : « Repère les phrases ambiguës et les répétitions. N’ajoute aucune compétence, aucun chiffre et aucune expérience. Pour chaque proposition, montre le texte initial, ta suggestion et la raison du changement. » Vous gardez ainsi la phrase d’origine à côté de chaque proposition, au lieu de devoir reconstituer ce qui a changé.

Si un résultat n’est pas documenté, demandez à l’outil de poser une question plutôt que d’inventer une valeur. Une phrase mesurée qui décrit ce que vous avez fait vaut mieux qu’un pourcentage impressionnant impossible à expliquer en entretien.

Utilisez l’offre pour identifier les correspondances réelles

Vous pouvez ensuite fournir le texte de l’offre et demander une comparaison avec les expériences présentes. Faites classer les points en trois groupes : compétences démontrées, informations à préciser et compétences absentes. Cette séparation empêche de glisser discrètement les exigences du recruteur dans votre parcours.

Un mot de l’offre peut remplacer un synonyme si le sens reste exact. Il ne doit pas devenir une compétence nouvelle. De la même façon, connaître l’existence d’un logiciel ne revient pas à l’avoir utilisé professionnellement pendant plusieurs années.

Validez chaque modification en vous posant une question : pourriez-vous donner un exemple concret si le recruteur vous interrogeait sur cette ligne ? Si la réponse est non, revenez à une formulation que votre expérience permet de défendre.

Une jolie mise en page peut compliquer l’extraction des informations

Greenhouse, éditeur d’un outil de recrutement, documente des causes d’échec de lecture automatique des CV. Parmi elles figurent les documents envoyés comme images, les colonnes, les tableaux complexes et des coordonnées placées dans des en-têtes ou zones de texte.

Dans ce produit, un échec d’extraction peut conduire à joindre le fichier sans remplir automatiquement tous les champs du candidat. Ce n’est pas une preuve de rejet automatique. Les outils et les pratiques diffèrent selon les recruteurs : une difficulté documentée chez Greenhouse ne décrit pas tous les ATS.

Pour une version facile à lire, préférez des rubriques explicites et une chronologie cohérente. Placez les informations importantes dans le contenu principal. Avant de multiplier les blocs graphiques, vérifiez que le texte reste sélectionnable et que les expériences se lisent dans le bon ordre.

Après l’export, vérifiez le texte et l’ordre des informations dans le PDF

Après l’export, ouvrez le document et copiez son texte dans un éditeur simple. Cet essai ne reproduit pas tous les logiciels de recrutement, mais il peut révéler un nom absent, des lignes mélangées ou une chronologie difficile à suivre. Vérifiez également l’affichage sur un petit écran.

Relisez enfin les dates, les intitulés et les coordonnées dans le fichier réellement envoyé. Respectez le format demandé par l’employeur. Une version de travail anonymisée ne doit pas remplacer par erreur votre candidature finale, et une formulation corrigée ne dispense pas de vérifier les faits qu’elle présente.