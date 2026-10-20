ChatGPT : avant d’envoyer un lien de partage, vérifiez ce qu’il rend visible

Une réponse de ChatGPT mérite d’être transmise, mais les échanges qui la précèdent contiennent peut-être un nom de client ou un document personnel. Avant d’envoyer un lien, ouvrez tout l’aperçu du partage. Son étendue dépend de l’option et du compte : le destinataire pourrait voir davantage que la seule réponse qui vous intéresse.

Le lien ne donne pas accès à votre compte. Il peut néanmoins rendre accessibles des informations que vous n’aviez pas l’intention de transmettre, si elles figurent dans le contenu partagé.

Relisez tout ce qui apparaît dans l’aperçu du partage

La documentation actuelle d’OpenAI distingue le partage d’une conversation de celui d’une réponse individuelle, lorsque cette option est disponible. Elle demande de vérifier l’ensemble de l’aperçu avant de créer ou copier le lien.

Relisez ce qui précède la réponse intéressante : nom de client, coordonnées, document joint ou demande initiale peuvent être plus sensibles que le résultat. Si le partage proposé est trop large, choisissez une autre manière de transmettre l’information plutôt que de supposer que le destinataire ne fera pas défiler la page.

Vérifiez qui pourra ouvrir le lien

Pour un compte personnel, OpenAI indique que toute personne disposant du lien peut consulter le contenu partagé. Le destinataire peut donc transmettre l’URL à quelqu’un d’autre. Un lien difficile à deviner n’est pas une restriction d’accès nominative.

Les liens créés dans un espace de travail géré peuvent être limités aux membres autorisés de cet espace. Leur comportement peut aussi différer concernant les nouveaux messages ajoutés après le partage. Lisez l’avis affiché au moment de l’opération au lieu d’appliquer les règles d’un compte personnel à un compte professionnel.

L’anonymat du lien ne retire pas les informations écrites dans les messages. Même lorsque le nom de profil n’apparaît pas, une signature, une adresse ou un document peut permettre d’identifier une personne.

Supprimer le lien ne retire pas les copies reçues

OpenAI décrit la gestion des liens dans les paramètres, rubrique Contrôle des données, puis Liens partagés. Vous pouvez y retrouver et supprimer un lien. Sa suppression ne retire cependant pas une copie de conversation déjà enregistrée par un destinataire.

La bonne vérification se fait donc avant l’envoi. Pour un échange professionnel, préparez une version ne contenant que ce dont la personne a besoin. Regardez également les pièces jointes incluses dans l’aperçu, pas seulement le texte de la dernière réponse.

Si vous partagez régulièrement des conversations, revenez dans la liste des liens pour retirer ceux qui ne sont plus utiles. Ce contrôle limite les accès encore ouverts, mais ne doit pas être présenté comme un effacement de toute trace chez les personnes qui ont déjà reçu le contenu. Le point décisif reste ce que vous rendez visible au départ.