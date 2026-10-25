Starlink en Ukraine : le retour des débits est annoncé, Musk reconnaît des restrictions

Kyiv annonce le rétablissement des performances de Starlink et Starshield. Musk reconnaît des restrictions sur Starlink et invoque les usages autorisés.

Cette fois, la confirmation vient du côté ukrainien. Après plus d’une semaine de restrictions, Kyiv a annoncé le 24 octobre le retour de Starlink et Starshield aux performances nécessaires à ses opérations, rapporte Reuters. Elon Musk a parallèlement reconnu avoir bloqué un usage de Starlink qu’il juge contraire aux conditions du service.

Ces déclarations font évoluer un dossier encore incertain quelques jours plus tôt. Dans notre précédent point sur le rétablissement annoncé par Trump, un retour complet des capacités n’était pas confirmé. L’annonce ukrainienne apporte désormais une réponse sur les performances retrouvées, sans régler le désaccord sur les restrictions elles-mêmes.

Ce que l’Ukraine dit avoir retrouvé

La dépêche de Reuters publiée le 25 octobre rapporte que les deux systèmes sont redevenus pleinement fonctionnels selon les autorités ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky a indiqué que les performances étaient revenues au niveau dont son pays avait besoin. Il s’agit d’une déclaration des autorités utilisatrices, pas d’une mesure technique réalisée par Menow.

Le mot « vitesse » peut prêter à confusion dans ce dossier. Les informations relayées concernent aussi le fonctionnement des terminaux sur des appareils en déplacement rapide, pas seulement le débit d’une connexion fixe exprimé en mégabits par seconde. Un service qui fonctionne à l’arrêt peut être inutilisable pour certains usages mobiles si des limites sont appliquées.

Cette différence explique pourquoi l’annonce d’un réseau « rétabli » ne suffisait pas auparavant à démontrer que toutes les capacités opérationnelles étaient revenues. La confirmation du 24 octobre porte sur cette étape supplémentaire. Elle ne permet pas de reconstituer chaque réglage modifié, terminal par terminal.

Musk invoque les usages autorisés, Kyiv conteste son explication

Dans des déclarations publiées sur X, le dirigeant de SpaceX affirme que l’armée ukrainienne a utilisé Starlink pour des frappes offensives de drones, en violation de ses conditions. Il dit avoir fermé cette possibilité la semaine précédente. Cette accusation doit rester attribuée : elle n’est pas établie par le seul fait que Musk l’a formulée.

Le récit de la BBC, repris par AOL, rapporte la réaction de Serhiy Beskrestnov, conseiller de la présidence ukrainienne, qui qualifie cette publication de très étrange. Le différend porte donc à la fois sur les capacités techniques du réseau et sur la présentation des usages ukrainiens.

Il faut également séparer Starlink et Starshield. Le premier est le service commercial de connectivité de SpaceX ; le second correspond à une offre destinée aux usages gouvernementaux et militaires. Musk affirme que Starshield est contrôlé par le gouvernement américain et refuse de s’attribuer les décisions prises sur ce système. Une explication donnée pour l’un ne vaut pas automatiquement pour l’autre.

Pour l’Europe, l’intérêt de cet épisode tient à la dépendance envers une infrastructure dont les conditions d’utilisation et les capacités peuvent relever de plusieurs décideurs. Le matériel de connexion ne donne pas, à lui seul, la maîtrise des services autorisés sur le réseau. L’usage prévu, les accords et le contrôle opérationnel comptent autant que la couverture satellite.

Les éléments rapportés ici concernent des restrictions et des usages militaires en Ukraine. Ils n’annoncent pas une coupure des abonnements résidentiels français. Le développement vérifié du week-end est plus précis : Kyiv affirme avoir retrouvé les performances requises, tandis que l’étendue des usages autorisés reste publiquement contestée.