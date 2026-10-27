Plusieurs adresses dans Outlook : la vue qui rassemble les messages sans fusionner les comptes

Le nouvel Outlook pour Windows commence à réunir les messages de plusieurs adresses dans une seule liste. La vue All Accounts rassemble l’affichage sans fusionner les boîtes ni transférer les courriers d’un compte à l’autre. Elle arrive progressivement : un retour d’utilisation publié le 26 octobre la montre sur une installation, alors qu’elle manque encore sur un autre ordinateur du même auteur.

Le principe intéresse ceux qui jonglent réellement entre plusieurs adresses. Il n’apporte pas de gain particulier avec une seule boîte, mais peut éviter de refaire le même tour de dossiers à chaque consultation. La fonction avait été annoncée avant octobre ; le retour d’utilisation publié le 26 confirme son apparition sur certaines installations.

Les messages se lisent ensemble, les boîtes restent séparées

La vue unifiée rassemble l’affichage, pas la propriété des messages. Un courrier reçu sur une adresse professionnelle reste associé à cette adresse, même s’il apparaît à côté d’un message personnel. Ce fonctionnement évite de confondre « lire ensemble » et « transférer tous les mails dans un seul compte ».

Dans son essai du nouvel Outlook, Windows Latest décrit une section commune qui comprend aussi des dossiers comme les brouillons, les éléments envoyés et les archives. L’utilisateur peut conserver l’accès aux boîtes individuelles pour se concentrer sur un compte.

Le bénéfice est surtout organisationnel : repérer en une passe les messages arrivés sur des adresses moins souvent consultées, puis retrouver une vue séparée lorsque le contexte l’exige. Cela ne change pas à lui seul les règles de conservation ou les permissions de chaque boîte.

Le réglage se trouve dans le volet des dossiers

Le parcours relevé sur la version anglaise est Settings → Mail → Folder pane, avec une option permettant d’afficher les mails de tous les comptes au même endroit. Le libellé français peut différer. Cette option ne doit pas être confondue avec l’ajout d’une adresse supplémentaire : elle organise des comptes déjà présents.

Windows Latest l’a utilisée sur la version 1.2026.922.300 d’un Cloud PC, alors qu’un autre ordinateur de l’auteur ne l’affichait pas encore. Un autre relevé de la fonction, publié en septembre, décrit le même emplacement de réglage. Ces observations ne permettent pas d’affirmer que tous les comptes français la voient déjà.

Boîtes partagées et recherche gardent des limites

Les boîtes partagées ne sont pas encore incluses dans la vue décrite. Une adresse d’équipe utilisée à plusieurs peut donc continuer à demander une ouverture séparée. C’est une limite différente de celle d’un simple deuxième compte personnel ajouté à Outlook.

La recherche multicomptes demande également de la prudence : dans son essai, Windows Latest n’a pas obtenu une recherche globale sur toutes les boîtes. Afficher les nouveaux messages ensemble ne suffit pas à conclure que les anciens courriers peuvent tous être retrouvés par une seule requête.

Si vous cherchez un message ancien sans résultat dans la vue commune, ouvrez le compte destinataire et recherchez dans cette boîte. Le rangement unifié facilite le passage quotidien ; il ne remplace pas encore toutes les fonctions propres à chaque compte.