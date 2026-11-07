POCO X9 Pro ou Redmi Turbo 6 : les trois points à vérifier avant de choisir une version importée

Le POCO X9 Pro et le Redmi Turbo 6 pourraient partager une partie de leur conception. Le rapprochement vient de références repérées dans le code Xiaomi, que Menow a déjà détaillées. Pour un acheteur français, la question est différente : si le Redmi sort en Chine en premier, pourra-t-on vraiment le traiter comme le futur POCO ? L’exemple de la génération précédente donne trois choses à vérifier.

1. La batterie peut changer d’un marché à l’autre

Le Redmi Turbo 5 lancé en Chine était annoncé à 7 560 mAh, selon le compte rendu de sa présentation. La fiche française du POCO X8 Pro indique 6 500 mAh. C’est un exemple concret de différence entre deux modèles rapprochés par leur conception. Il ne donne aucune capacité pour le X9 Pro. Les chiffres qui circulent sur le Turbo 6 Max concernent par ailleurs une autre variante.

2. Vérifiez la référence exacte et les bandes mobiles

Avant de commander un appareil importé, demandez la référence complète et comparez ses bandes 4G et 5G à celles de votre opérateur. Une mention « compatible 5G » sur une annonce ne dit pas quelles fréquences le téléphone peut utiliser. La fiche française du X8 Pro permet de voir le niveau de détail à chercher. Elle liste les bandes une par une. Attendez une fiche équivalente pour les références que vous envisagez d’acheter.

3. Demandez quelle version d’HyperOS est installée

Un téléphone destiné à la Chine et une version vendue en France peuvent suivre des calendriers logiciels différents. Si un vendeur indique simplement « ROM globale », demandez s’il s’agit de la version fournie par le constructeur pour cette référence. Vérifiez aussi qui assure la garantie, quelles langues sont disponibles et si les services dont vous dépendez sont pris en charge.

Si votre X8 Pro vous convient encore, attendre une fiche européenne permet de comparer ces points avec certitude. Si vous avez besoin d’un téléphone maintenant, comparez des modèles déjà documentés pour la France. La photo en tête montre le POCO X8 Pro.