Le POCO X8 Pro Max ajoute une batterie de 8 500 mAh et un processeur différent. Mais le X8 Pro reste plus petit, plus léger et partage plusieurs équipements.

POCO X8 Pro ou Pro Max : ce que vous gagnez en choisissant le plus grand

Le nom Pro Max annonce un modèle supérieur, mais pas une amélioration dans chaque domaine. Entre le POCO X8 Pro et le X8 Pro Max, les différences les plus nettes concernent la taille, la batterie et le processeur. En photo ou en recharge filaire, le supplément ne change pas autant la fiche technique.

Deux mille mAh supplémentaires, avec un téléphone plus large

Le Pro Max embarque une batterie typique de 8 500 mAh, contre 6 500 mAh pour le Pro. L’écart de capacité dépasse 30 %. Il ne faut pas le transformer en autant d’heures d’utilisation supplémentaires : le grand écran et la plateforme matérielle ne consomment pas nécessairement la même énergie.

Caractéristique POCO X8 Pro POCO X8 Pro Max Écran 6,59 pouces, 120 Hz 6,83 pouces, 120 Hz Largeur 75,19 mm 77,9 mm Poids 201,47 g 218 g Batterie typique 6 500 mAh 8 500 mAh Processeur Dimensity 8500-Ultra Dimensity 9500s Charge filaire maximale 100 W 100 W

Le Max ajoute environ 16,5 g et 2,71 mm en largeur. Cette différence touche la prise en main plus directement que quelques millimètres de hauteur : tenir fermement le téléphone tout en atteignant le bord opposé de l’écran demande davantage d’amplitude.

Le Pro conviendra donc mieux à qui veut limiter l’encombrement. Le Max réserve davantage de place aux vidéos, aux cartes et aux interfaces de jeu. Dans les deux cas, la dalle monte jusqu’à 120 Hz : passer au plus grand n’augmente pas cette fréquence.

La charge reste à 100 W sur les deux

POCO annonce la même puissance maximale en filaire et une charge inversée jusqu’à 27 W. Acheter le Max ne signifie donc pas obtenir une recharge plus puissante. Son réservoir plus volumineux interdit aussi de déduire un temps de charge identique à partir des seuls 100 W. L’adaptateur n’est pas inclus dans les configurations françaises décrites sur ces fiches.

Le Pro Max n’ajoute pas de téléobjectif

Les deux appareils associent un module principal de 50 Mpx avec stabilisation optique à un ultra grand-angle de 8 Mpx. Le capteur principal change de référence, mais le Max ne gagne ni téléobjectif dédié ni caméra selfie de résolution supérieure. Les deux fiches annoncent également la vidéo arrière jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Le Dimensity 9500s du Max et son équipement mémoire constituent une autre raison d’étudier le modèle supérieur pour les usages exigeants. Les fiches officielles du X8 Pro et du X8 Pro Max ne remplacent cependant pas une mesure de chauffe ou de performances soutenues. Pour situer le Pro face à une autre gamme, notre comparaison avec le Redmi Note 15 Pro 5G examine un choix différent : la puissance, la photo et la recharge au sein du catalogue Xiaomi.