POCO X8 ou X8 Pro : le modèle standard a 1 840 mAh de plus, alors pourquoi choisir le Pro ?

Le POCO X8 possède une batterie plus grande que le X8 Pro. La différence atteint 1 840 mAh, et le modèle standard a aussi le plus grand écran. Le Pro garde pourtant trois arguments concrets : il pèse moins lourd, filme en 4K et accepte une recharge plus puissante.

Les différences entre les deux modèles vendus en France

Critère POCO X8 POCO X8 Pro Batterie typique 8 340 mAh 6 500 mAh Recharge filaire maximale 67 W 100 W Écran AMOLED 6,83 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,59 pouces, jusqu’à 120 Hz Poids 223 g 201,47 g Puce Snapdragon 6s Gen 4 Dimensity 8500-Ultra Vidéo arrière maximale 1080p à 30 i/s 4K à 60 i/s

Les valeurs viennent des fiches françaises du POCO X8 et du POCO X8 Pro. Elles permettent de comparer les possibilités des deux appareils. Pour départager l’autonomie réelle ou les performances en jeu sur une longue session, il faudrait les tester dans les mêmes conditions.

Une plus grosse batterie, mais près de 22 g de plus

Le X8 annonce environ 28 % de capacité supplémentaire. Cette réserve intéresse surtout ceux qui passent la journée loin d’une prise, utilisent beaucoup le GPS ou partagent leur connexion. Son écran plus grand donne aussi de la place à une carte ou à un texte agrandi. Le compromis est visible à la prise en main : il pèse près de 22 g de plus et son boîtier est plus large.

Les 100 W du Pro répondent à un autre besoin : récupérer de la batterie pendant une pause courte avec un chargeur compatible. Le chiffre indique une puissance maximale et la vitesse baisse au cours de la recharge. Vérifiez la compatibilité du bloc avant d’acheter un accessoire ou de compter sur cette puissance.

En vidéo et en jeu, le Pro a une raison d’être

Le X8 Pro peut filmer en 4K à 60 images par seconde. C’est utile si vous filmez un sujet qui bouge et comptez recadrer ensuite. Le X8 suffit pour des clips simples en 1080p. Les deux écrans montent jusqu’à 120 Hz, mais la fluidité dans un jeu dépend aussi de sa compatibilité, de la puce et des réglages graphiques.

Choisissez le X8 si vous privilégiez la réserve de batterie et la surface de lecture. Le X8 Pro a davantage de sens si vous filmez en 4K, voulez un téléphone plus léger ou jouez régulièrement à des titres exigeants. Pour rester dans la gamme Pro avec une batterie plus grande, retrouvez notre comparatif avec le X8 Pro Max.