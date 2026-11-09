POCO F9 Pro ou Xiaomi 17 : 200 Mpx contre 50, pourquoi le choix photo n’est pas si simple

Le POCO F9 Pro affiche 200 Mpx sur son appareil principal, contre 50 Mpx pour le Xiaomi 17. Pourtant, regarder seulement ce chiffre ferait passer à côté des différences qui comptent vraiment : ultra grand-angle, selfies, vidéo et même prise en main. Le POCO ne multiplie pas par quatre la qualité d’une photo simplement parce qu’il compte quatre fois plus de pixels.

Cette comparaison porte sur les caractéristiques des versions françaises, sans prétendre remplacer un test photo réalisé dans les mêmes conditions. Elle permet déjà de choisir les fonctions dont vous aurez réellement besoin : recadrer une image, photographier un paysage, filmer face caméra ou emporter un téléphone plus compact.

200 Mpx : une possibilité de recadrage, pas un verdict de qualité

Le POCO F9 Pro dispose d’un mode 200 Mpx et d’une stabilisation optique sur son appareil principal. Le Xiaomi 17 oppose un capteur Light Fusion 950 de 50 Mpx, au format 1/1,31 pouce, avec un objectif ouvrant à f/1,67 et une stabilisation optique également.

La résolution décrit le nombre de pixels enregistrables, mais elle ne raconte pas à elle seule la lumière captée, le traitement des textures ou la netteté d’un sujet en mouvement. Une photo très définie peut donner davantage de latitude pour découper une partie de la scène lorsque les conditions s’y prêtent. Encore faut-il que l’image contienne des détails réellement exploitables.

Pour quelqu’un qui photographie surtout ses enfants, des animaux ou des scènes de soirée, le résultat dépend aussi du temps de pose, de la mise au point et du traitement. Aucun vainqueur en basse lumière ne peut donc être déduit de ces seules fiches. Il faudrait comparer les images originales des deux appareils, sur la même scène.

Le téléobjectif les rapproche, l’ultra grand-angle les sépare

Les deux téléphones possèdent un véritable téléobjectif flottant de 50 Mpx : focale équivalente de 60 mm, ouverture f/2,0, stabilisation optique et capteur au format 1/2,75 pouce. Ces caractéristiques communes donnent un point de comparaison beaucoup plus pertinent que le seul « 200 contre 50 » de l’appareil principal.

Une focale de 60 mm permet de cadrer plus serré qu’avec le module principal : un portrait, un détail de bâtiment ou un objet sur une table. Elle n’offre pas pour autant le grossissement d’un téléobjectif optique 5×. Et le fait que les caractéristiques se ressemblent ne garantit pas un rendu identique : couleurs, contraste, traitement de la peau et netteté peuvent varier.

À l’autre extrémité, le POCO utilise un ultra grand-angle de 8 Mpx, contre 50 Mpx sur le Xiaomi. Le Xiaomi annonce une focale équivalente de 17 mm et un champ de 102°. Pour des photos d’intérieur, de groupes ou de paysages larges, c’est une différence matérielle à examiner de près. Elle ne suffit pas davantage à promettre une meilleure image dans chaque situation, mais le système du Xiaomi ne se concentre pas uniquement sur le capteur principal.

Fonction photo ou vidéo POCO F9 Pro Xiaomi 17 Appareil principal 200 Mpx, stabilisation optique 50 Mpx, Light Fusion 950, f/1,67, stabilisation optique Téléobjectif 50 Mpx, 60 mm, f/2,0, stabilisation optique 50 Mpx, 60 mm, f/2,0, stabilisation optique Ultra grand-angle 8 Mpx, f/2,25 50 Mpx, 17 mm, f/2,4 Caméra avant 32 Mpx ; vidéo 4K à 30 images/s 50 Mpx avec autofocus ; vidéo 4K à 30 ou 60 images/s Vidéo arrière annoncée 4K à 30 ou 60 images/s ; profil Log en 4K 8K à 30 images/s ; 4K Dolby Vision à 30 ou 60 images/s ; profil Log jusqu’en 4K à 60 images/s

Pour se filmer, le Xiaomi possède deux arguments concrets

La caméra avant du Xiaomi 17 propose la mise au point automatique et la 4K à 60 images par seconde. Celle du POCO est annoncée à 32 Mpx, avec une limite de 30 images par seconde en 4K. La fiche française du POCO ne précise pas de mise au point automatique à l’avant.

Si vous vous filmez en marchant ou en montrant un objet près de votre visage, l’autofocus est une fonction à rechercher. La 4K à 60 images/s offre aussi une cadence plus élevée pour les mouvements. Elle implique toutefois davantage de données à enregistrer ; ce n’est pas un réglage nécessaire pour chaque appel vidéo ou souvenir familial.

À l’arrière, les deux disposent de la 4K à 60 images/s et d’un profil Log, destiné à laisser de la latitude lors de l’étalonnage. Si vous partagez directement vos vidéos sans les retravailler, un mode standard sera généralement plus simple à exploiter. L’option 8K du Xiaomi ne doit pas faire oublier le stockage disponible ou la résolution de l’écran sur lequel la vidéo sera regardée.

Le Xiaomi est plus petit, sans réduire la capacité de batterie annoncée

Le POCO mesure 157,49 × 75,25 × 8,79 mm pour 206 g. Le Xiaomi descend à 151,1 × 71,8 × 8,06 mm et 191 g. Il est donc 15 g plus léger et 3,45 mm moins large, avec un écran de 6,3 pouces contre 6,59 pouces.

Cette différence peut peser dans le choix d’un téléphone que l’on sort souvent pour photographier d’une main. Le POCO laisse davantage de surface d’affichage, tandis que le Xiaomi occupe moins de place dans la main et dans une poche. Les 185 Hz maximaux annoncés pour l’écran du POCO, contre 1 à 120 Hz sur celui du Xiaomi, concernent l’affichage : ils n’améliorent pas directement les photos enregistrées.

Les deux versions françaises annoncent pourtant la même capacité standard de 6 330 mAh et la même puissance maximale de charge, 100 W en filaire et 50 W sans fil. Cela ne démontre pas une autonomie identique : écran, réglages, réseau et usage influencent la consommation. Les adaptateurs secteur ne sont pas inclus dans les boîtes décrites sur les fiches françaises.

Le bon choix dépend du module que vous utiliserez vraiment

Le POCO F9 Pro mérite d’être examiné si vous recherchez un grand écran, un mode de prise de vue très haute définition et un téléobjectif séparé. Son appareil principal de 200 Mpx ne fait cependant pas disparaître l’ultra grand-angle de 8 Mpx ni la limite de la caméra avant en 4K.

Le Xiaomi 17 présente une combinaison plus homogène sur la fiche : trois appareils arrière de 50 Mpx, autofocus à l’avant, vidéo 4K à 60 images/s pour les selfies et boîtier plus compact. C’est particulièrement pertinent si vous changez souvent de cadrage au cours d’une sortie, au lieu de tout photographier avec le module principal.

Avant de trancher, regardez donc vos dernières photos : utilisez-vous surtout le cadrage normal, les paysages très larges, les portraits rapprochés ou la caméra avant ? Cette réponse sera plus utile qu’un classement fondé sur le plus grand nombre de mégapixels.