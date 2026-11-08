Galaxy A57 ou S26 FE : trois caméras chacun, mais une différence qui change le zoom

Le Galaxy A57 a un module macro, le S26 FE un téléobjectif 3x. Voici les usages où cette différence compte, et les compromis à connaître.

Ils possèdent tous les deux un appareil photo principal de 50 mégapixels et trois capteurs à l’arrière. Pourtant, le Galaxy A57 et le Galaxy S26 FE ne proposent pas le même zoom. Le premier agrandit numériquement l’image ; le second dispose d’un véritable téléobjectif 3x. C’est cette différence, davantage que le nombre de caméras, qui mérite votre attention si vous photographiez souvent à distance.

Un enfant sur une scène, un détail de façade ou un animal impossible à approcher : dans ces situations, on ne peut pas toujours avancer pour remplir le cadre. Le S26 FE dispose alors d’un outil supplémentaire. Cela ne suffit toutefois pas à en faire automatiquement le meilleur choix pour chaque photo ou pour chaque acheteur.

Le troisième appareil photo change complètement de rôle

Le Galaxy A57 associe un capteur principal, un ultra grand-angle et un module macro. Ce dernier sert aux prises de vue rapprochées : il ne rapproche pas les sujets éloignés. Pour agrandir un élément au loin, le téléphone doit recadrer l’image puis la traiter.

Le S26 FE remplace cette logique par une troisième caméra dédiée à la distance. Son téléobjectif offre un grossissement optique 3x, confirmé par Samsung lors de sa présentation. Ce n’est pas un zoom optique continu : le téléphone passe entre des caméras à focales différentes, tandis que les niveaux intermédiaires reposent aussi sur le recadrage et le traitement logiciel.

Caractéristique utile Galaxy A57 Galaxy S26 FE Capteur principal 50 MP, stabilisé optiquement 50 MP, stabilisé optiquement Ultra grand-angle 12 MP 12 MP Troisième caméra Macro de 5 MP Téléobjectif de 8 MP, optique 3x Grossissement maximal annoncé 10x numérique 30x numérique Écran 6,7 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,7 pouces, jusqu’à 120 Hz Batterie et recharge filaire 5 000 mAh, jusqu’à 45 W 4 900 mAh, jusqu’à 45 W Poids et épaisseur 179 g ; 6,9 mm 193 g ; 7,4 mm

Le 3x est plus intéressant que le « 30x »

Le chiffre maximal est celui qui impressionne le plus facilement. Il ne décrit pourtant pas la qualité finale. À 30x, le S26 FE n’utilise pas une optique capable de rapprocher trente fois le sujet : il exploite un agrandissement numérique au-delà de son téléobjectif. Des détails peuvent être lissés ou reconstruits, surtout lorsque la lumière manque.

Le véritable intérêt est plutôt de disposer d’une caméra prévue pour un cadrage plus serré. À distance égale, on peut isoler davantage un sujet sans s’appuyer uniquement sur un recadrage du grand-angle. Pour préparer un album de voyage ou photographier régulièrement des spectacles, c’est une différence de possibilités, pas simplement une ligne de plus dans la fiche technique.

Il ne faut pas non plus opposer les 50 MP de l’A57 aux 8 MP du téléobjectif comme s’ils remplissaient le même travail. Le premier chiffre concerne une caméra grand-angle ; le second une caméra dont le cadrage est différent. La résolution seule ne permet pas de départager un zoom.

Ce que le téléobjectif ne peut pas promettre

Une stabilisation aide à limiter les effets des mouvements de la main. Elle n’immobilise pas un enfant qui court et ne remplace pas la lumière. Un sujet mobile, une salle sombre ou une vitre entre le téléphone et la scène restent des difficultés, quel que soit le modèle.

Ce comparatif porte sur l’équipement déclaré par Samsung, pas sur un test photo réalisé par Menow. Il établit les cadrages disponibles et leurs limites ; il ne démontre pas que chaque cliché du S26 FE sera plus réussi. Pour juger les couleurs, le traitement des visages ou la qualité de nuit, il faut comparer des images prises dans les mêmes conditions.

Le zoom ne constitue pas le seul arbitrage : notre comparatif Galaxy A57 et POCO X8 Pro détaille un autre compromis entre batterie, recharge et poids.

L’A57 conserve un argument qu’on sent à chaque utilisation

Sur les dimensions d’écran, les deux appareils sont très proches. Le S26 FE ne permet donc pas de passer à un petit smartphone. En revanche, l’A57 pèse 14 g de moins et son boîtier est plus fin de 0,5 mm. La différence mérite d’être essayée en main, notamment si vous lisez longtemps ou utilisez souvent votre téléphone d’une seule main.

Les 100 mAh supplémentaires de l’A57 ne permettent pas, à eux seuls, de prédire une meilleure autonomie. L’écran, le processeur, le réseau et le type d’utilisation influencent aussi la consommation. De même, les 45 W communs ne garantissent pas un temps de recharge identique : la puissance varie pendant la charge.

Pour choisir, regardez les photos que vous prenez déjà. Si vous restez surtout au grand-angle pour vos proches, documents et paysages, l’absence de téléobjectif peut être un compromis acceptable. Si vous agrandissez régulièrement des sujets éloignés et regrettez les détails perdus, le 3x du S26 FE répond à un besoin précis. C’est cet usage qu’il faut mettre face à l’écart de prix réellement constaté, à capacité de stockage égale.