POCO F8 Ultra : pourquoi HyperOS 4 peut encore manquer alors que la version Europe existe

Une version européenne d’HyperOS 4 est répertoriée pour le POCO F8 Ultra. Pourtant, votre téléphone peut encore afficher « Aucune mise à jour disponible ». Le numéro de version permet de savoir si votre appareil dépend bien de la branche européenne. C’est ensuite le déploiement par vagues qui détermine quand votre téléphone reçoit la mise à jour.

Les quatre lettres à vérifier sur votre POCO

Sur le téléphone, ouvrez Paramètres → À propos du téléphone, puis touchez la vignette Xiaomi HyperOS. Notez le numéro de version complet affiché sur cet écran. Le catalogue de firmwares XimiTime répertorie la version OS4.0.1.0.XPMEUXM pour le POCO F8 Ultra européen.

Le suffixe EUXM correspond à la branche européenne. Si votre version commence par OS3 et se termine par EUXM, vous êtes encore sous HyperOS 3 sur cette branche. Si elle se termine par MIXM, vous dépendez de la branche mondiale. Le calendrier de la version européenne ne permet alors pas de savoir quand votre téléphone sera servi, même si vous l’utilisez en France.

Pourquoi le téléphone peut encore vous demander d’attendre

Un fichier répertorié dans un catalogue et une mise à jour proposée sur le téléphone correspondent à deux étapes distinctes. Xiaomi explique dans son assistance que les mises à jour sont distribuées progressivement, avec des différences selon les régions. La présence de cette référence dans un catalogue ne donne donc ni date précise pour la France ni garantie pour un appareil en particulier.

Toujours sur l’écran HyperOS, lancez la recherche de mises à jour. Si elle ne propose rien et que votre version porte le bon suffixe, vous pouvez refaire le contrôle plus tard depuis le même écran. Modifier la région dans les paramètres ne transforme pas un firmware mondial en firmware européen. Évitez de charger manuellement un fichier destiné à une autre branche ou au POCO F8 Pro, qui est un modèle différent.

Si HyperOS 4 vous est proposé, prévoyez du temps pour le téléchargement et le redémarrage, sauvegardez vos données importantes et privilégiez une connexion Wi-Fi stable. Pour situer votre appareil dans le déploiement, retrouvez aussi le calendrier mondial HyperOS 4 pour les Xiaomi, Redmi et POCO.