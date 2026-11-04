Une première version mondiale apparaît pour le POCO F8 Pro. La branche logicielle compte encore pour les utilisateurs européens.

POCO F8 Pro : HyperOS 4 se montre en version mondiale, mais pas encore pour tout le monde

Le POCO F8 Pro commence à apparaître dans les premiers relevés mondiaux d’HyperOS 4. Une version basée sur Android 17 est référencée depuis le 3 novembre. Pour un propriétaire français, le détail décisif n’est toutefois pas seulement le nom du téléphone : c’est aussi la branche logicielle installée.

Le suivi de Xiaomi MIUI Hellas recense la version OS4.0.2.0.XPKMIXM pour le POCO F8 Pro, associé au nom de code annibale. Le même démarrage est rapporté par GizChina. Ce sont des indices concrets de mise en circulation d’un logiciel mondial ; ils ne démontrent pas sa réception sur chaque appareil vendu en Europe.

« Global » ne veut pas dire « déjà disponible en France »

La référence signalée se termine par MIXM. Il faut la distinguer d’une version européenne EEA, dont la référence se termine par EUXM. Assimiler les deux conduirait à annoncer trop tôt la mise à jour à certains lecteurs.

Le tracker réunit par ailleurs des versions stables, bêta et Pilot. Cette dernière catégorie correspond à une distribution réservée à des testeurs. La présence d’un paquet dans un relevé ne suffit donc jamais à conclure que tous les propriétaires peuvent l’installer immédiatement.

Ce qu’il faut regarder sur votre téléphone

Avant de comparer votre situation avec celle d’un autre utilisateur, relevez la référence complète du système et vérifiez si l’outil de mise à jour du téléphone propose effectivement le nouveau logiciel. Un numéro de version identique au début peut masquer une région différente à la fin.

Inutile, en revanche, de chercher à forcer une ROM d’une autre branche pour suivre ce premier signal. L’information utile est que le F8 Pro entre dans la phase mondiale ; la disponibilité européenne doit être confirmée séparément.

Ce début de circulation s’inscrit dans le calendrier mondial d’HyperOS 4 publié par Xiaomi, qui répartit les appareils sur plusieurs vagues. Une fenêtre de démarrage reste un repère, pas une date de réception garantie.

Image : POCO.